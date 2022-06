AFN national chief iniimbestigahan ukol sa mga alegasyon ng bullying, harassment

Ang mga reklamo laban kay Assembly of First Nations National Chief RoseAnne Archibald ay isinampa sa ilalim ng whistleblower policy ng organisasyon.

Sa isang pahayag na inisyu noong Huwebes, kinumpirma ng Assembly of First Nations AFN na nakatanggap ito ng mga reklamo noong nakaraang buwan laban kay Archibald at nadetermina na sinusuportahan ng findings ang karagdagang pagsisiyasat ng isang external na imbestigador.

Sa kanyang sariling pahayag na inilabas noong Huwebes, sinabi ni Archibald na wine-welcome niya ang imbestigasyon at nanawagan para sa isang forensic audit at independent inquiry sa nakaraang walong taon ng operasyon ng Assembly of First Nations AFN .

Kini-claim ni Archibald na hindi siya nakatanggap kailanman ng reklamo mula sa human resources bago siya nagtrabaho sa Assembly of First Nations AFN .

Ito ang pangalawang pagkakataon na pinagtiisan ko ang isang smear campaign bilang resulta ng aking walang kapaguran na pagtugis sa katotohanan, ani Archibald.

Umaasa ako na makikita ng mga tao ang toxic pattern sa Assembly of First Nations AFN .

AFN national chief sumailalim sa imbestigasyon ukol sa mga alegasyon ng bullying, harassment:

Inakusahan ni Archibald ang apat na staff member na naghain ng reklamo laban sa kanya matapos nilang subukan na i-secure ang $1 milyon sa contract payouts.

Ang background deals, ang malaking payouts sa staff at iba pang dokumentadong insidente ng korapsyon at sabwatan ay naging sanhi ng pagkawala ng aming pagtuon sa aming layunin: ang ipaglaban ang kolektibong karapatan ng mahigit 900,000 Indigenous Peoples na namumuhay sa mahigit 600 na First Nations communities, mga siyudad at bayan sa buong Turtle Island, sulat niya sa kanyang pahayag na ipinost sa social media. Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

