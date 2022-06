Toronto at Vancouver kabilang sa 2026 FIFA World Cup host cities

Inanunsyo ng FIFA noong Huwebes na ang expanded 48-team tournament ay lalaruin sa 16 na siyudad sa buong North America, kasama ang Vancouver at Toronto, at ang mga Amerikanong siyudad ng Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami at New York/New Jersey.

Ang Mexico City, Monterrey at Guadalajara ay magho-host din ng mga laro sa Mexico.

Panoorin ang ulat ng The National sa bidyo na ito.

Panoorin rin ang pag-aanusyo ng FIFA sa 16 na venue kung saan gaganapin ang 2026 World Cup,

Mga bidyo ng CBC News at The National na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.