RCMP binago ang ‘core values’ matapos ang 25 taon isinama ang reconciliation, diversity

Sinabi ni Insp. Alex Laporte, ang Royal Canadian Mounted Police RCMP ethics officer na namumuno sa isang team na tinatrabaho ang bagong guiding principles, na ang dokumento ay nakalaan para umakto bilang isang pundasyon para sa buong organisasyon at maaaring maimpluwensiyahan ang mga polisiya ng Royal Canadian Mounted Police RCMP — kahit ang recruitment.

Sinabi niya na hindi coincidence na ang unang pagbabago sa core values statement ng Royal Canadian Mounted Police RCMP mula 1997 ay magaganap sa panahon na may matinding politikal na debate tungkol sa papel ng pulisya.

Nagbago ang lipunan, ang policing landscape ay nagbago. Kaya para sa amin, it only made sense na muling bisitahin at baguhin ang aming core values, sinabi niya sa CBC News.

Alam namin na may ilang events sa buong mundo na binago ang tiwala, gayundin ang nangyari sa Canada, na sanhi ng pagguho at naapektuhan ang tiwala ng publiko sa pulisya.

Ang pagbabago ay ipinag-utos ni Royal Canadian Mounted Police RCMP Commissioner Brenda Lucki at sumunod din sa mga rekomendasyon mula sa management advisory board ng Royal Canadian Mounted Police RCMP , isang outside body na nagbibigay ng payo tungkol sa institusyonal na transpormasyon at kaayusan sa lugar ng trabaho.

Basahin ang iba pang detalye ng istoryang ito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.