Medical officer of health ng Toronto na Filipino Canadian, nagpositibo sa COVID-19

Sumusunod ako sa public health guidelines at nagpapahinga sa bahay, sabi ni Dr. Eileen de Villa sa Twitter noong Miyerkules.

Si de Villa ay ipinanganak sa Boston, Massachusetts at tumira ng ilang taon sa Pilipinas noong siya ay bata pa. Siya ay anak ng dalawang Pilipinong doktor na prominente sa Filipino community sa Toronto.

Maayos naman ang aking pakiramdam at dahil iyon sa pagiging up to date sa #COVID19 vaccines. Kung hindi mo pa ito ginagawa, kunin mo na ang iyong susunod na eligible dose para maprotektahan ka, ang iyong mga minamahal at ang komunidad.

Si de Villa ay dalawang taon nang nagbibigay ng impormasyon sa siyudad tungkol sa virus, nagbibigay ng updates tungkol sa pagkalat ng COVID-19 at nag-iisyu ng gabay sa kalusugan ng publiko

Mula noong Martes, 99 katao sa Toronto ang nasa ospital na may COVID-19, 10 sa kanila ang nasa intensive care unit. Anim ang kinailangan ng tulong ng ventilator para makahinga.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.