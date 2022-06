Nova Scotia maaaring tumanggap ng daan-daan pang imigrante ngayong taon

Sinabi ng probinsya sa isang news release ngayong Huwebes na maaari nilang aprubahan ang 5,430 na aplikante ngayong taon — 40% na mas mataas kaysa sa 3,857 na naaprubahan na manirahan sa Nova Scotia noong 2021.

Kasama sa pagtaas ang 400 na bagong spaces, o 17% na mas marami kaysa noong nakaraang taon, sa pamamagitan ng provincial nominee program. Sa ilalim ng naturang programa, ang prospective newcomers — kasama ang mga doktor, negosyante, at iba pang mga manggagawa na ang skills ay in demand sa Nova Scotia — ay nanomina para sa imigrasyon.

Ang ekstrang 1,173 spaces para sa Nova Scotia, o 75% na mas marami kaysa nakaraang taon, ay nadagdag sa Atlantic Immigration Program (bagong window), na nag-aalok ng isang pathway tungo sa permanent residency para sa skilled foreign workers at international graduates na nais mamuhay sa isa sa mga Atlantic provinces gaya ng New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador kabilang ang Nova Scotia.

Sinabi ng gobyerno ng Nova Scotia na ang Canada ay committed din na palawakin ang allocation targets para sa mga programang ito para sa susunod na tatlong taon.

Pilot naging permanente ngayong Enero

Ang booming na imigrasyon at interprovincial migration ay naging sanhi ng paglampas ng populasyon ng Nova Scotia sa isang milyon sa unang pagkakataon (bagong window) sa katapusan ng 2021.

Inilunsad ang Atlantic Immigration Pilot noong Marso 2017 at idinesenyo na magdala ng mas maraming skilled workers sa Atlantic Canada sa pamamagitan ng mabilis na pag-identify sa mga employer at pagbabawas sa applicant processing time sa anim na buwan o mas kaunti pa. Ang programa ay naging permanente noong Enero 1.

Ang pamilya Oluwamogbiele at ang kanilang host na si Vanessa Powell, nakaupo sa kanilang front porch sa Elmsdale, N.S. Litrato: CBC / Robert Short

Ang mga refugee at mga tao na dumating sa pamamagitan ng Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel ay hindi kasama sa alokasyon.

Mahigit 500 katao mula sa Ukraine ang dumating mula noong Pebrero at nananatili sa Nova Scotia.

Record-breaking arrivals noong 2021

Noong 2021, winelcome ng Nova Scotia ang record-breaking na 9,025 na bagong permanent residents.

Gayunpaman, ang probinsya ay gumawa rin ng mabilis na mga pagbabago (bagong window) sa Nova Scotia Experience: Express Entry (bagong window) program na iniwang malabo ang kinabukasan ng daan-daang foreign student workers.

Kasama sa budget para sa 2022-2023 ang dagdag na $1 milyon para sa marketing campaigns na tina-target ang imigrasyon at paglago ng populasyon ng Nova Scotia, gayundin ang $895,000 na kinuhang staff para suportahan ang mga newcomer. May dagdag na $1.4 milyon din para sa settlement services sa mga komunidad sa buong probinsya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.