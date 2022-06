Chrystia Freeland magbibigay ng talumpati ukol sa ekonomiya, inflation ngayong araw

Ang talumpati ng deputy prime minister ay magpopokus sa pandaigdig na hamon ng inflation at ang tunay at mapanghahawakan na mga hakbang na ginagawa ng pederal na gobyerno para maging mas affordable ang buhay para sa Canadians. Sinabi ng press secretary ni Freeland na si Adrienne Vaupshas sa isang email.

Inaasahan na gagamitin ni Freeland ang kanyang talumpati sa Empire Club sa Toronto para ipahayag ang kanyang assessment sa estado ng ekonomiya at ipaliwanag kung paano matutulungan ng mga naturang hakbang ang mga Canadians na mapagkasya ang kanilang kinikita.

Kasama sa mga hakbang na iyon ang pagtaas ng Canada Child Benefit, Old Age Security, Canada Housing Benefit at Canada Workers Benefit.

Sinabi ng isang opisyal na nagsalita sa background na ang Workers Benefit ay maaaring itaas ang annual payments ng hanggang $2,400 para sa low-income workers.

Sinabi ng opisyal na ang talumpati ay idi-discuss ang tungkulin ng Bank of Canada sa pagpapanatili sa katatagan ng ekonomiya at ang plano ng gobyerno na i-manage ang utang at pataasin ang competitiveness at productivity sa medium term.

Ang mga programa na inaasahang idi-discuss ni Freeland sa kanyang talumpati ay hindi na bago — ang lahat ay naka-outline sa budget. Inaasahan ang finance minister na ipagtatanggol kung paano tutugunan ng mga programa na iyon ang affordability crisis na laganap sa buong bansa.

Bahagi ng artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine DOna.