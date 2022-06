2 Filipina Canadian CEOs mula sa Alberta, nanalo sa national pitch competition

Si Shelvie Fernan mula sa Edmonton at Lourdes Juan mula sa Calgary ay dalawa sa mga nanalo sa 2022 HerStory pitch competition na pinatakbo ng Alberta Innovates at The51, isang organisasyon na nag-i-invest sa mga startup at mga kompanya na pinamumunuan ng mga kababaihan at gender-diverse founders.

Ang pitch competition, na naganap sa Banff noong unang bahagi ng buwan, ay itinampok ang 29 entrepreneurs mula sa buong Canada na nagbahagi ng kanilang mga istorya kung paano nila naisip ang ideya sa likod ng kanilang kompanya.

Si Fernan ang CEO at co-founder ng Fly & Fetch, isang shipping company na naglalayong magbigay ng mas mabilis at mas murang international package deliveries. Si Fernan ay nanalo ng $51,000 para sa kompanya sa pamamagitan ng HerStory competition.

Talagang na-shock ako, ani Fernan. At the same time, kailangan mo lang talaga i-claim dahil nagtrabaho ako nang husto at ang team ko ay nagtrabaho rin nang puspusan.

Kaysa sa isang tradisyonal na shipping process, ang Fly & Fetch ay nagbabayad sa mga biyahero na may ekstrang espasyo sa kanilang bagahe para dalhin at i-deliver ang mga package sa mga kliyente. Ang kompanya ay ikinokober ang 50 hanggang 100% ng flight costs para sa mga biyahero. Sinabi ni Fernan, na mayroon ng database na humigit-kumulang 7,000 travelllers ang kanyang kompanya na willing mag-deliver ng packages.

Dagdag pa ni Fernan ang ideya para sa kompanya ay nanggaling mula sa kanyang sariling karanasan sa international shipping. Bilang isang imigrante mula sa Pilipinas, tuwing nagpapadala siya ng packages sa kanyang ina sa Pilipinas sa pamamagitan ng tradisyonal na courier companies, ang deliveries ay mahal at usually umaabot ng mahigit isang linggo.

Isang common practice sa mga immigrant communities ang hilingin sa mga tao na babalik sa kanilang bansa na i-deliver ang packages para sa kanilang mga kaibigan at pamilya, ani Fernan.

Matagal na namin itong ginagawa, aniya. Kailangan natin magkaroon ng isang business model na magwo-work dahil maraming tao ang gusto rin ng [mabilis] na shipment.

Sinabi ni Fernan na ang kanyang kompanya ay tinitingnan ang pagpapalawak ng kanilang reach. Habang sa kasalukuyan ay nagde-deliver ito sa Canada, Estados Unidos, Pilipinas at Pakistan, ang kompanya ay umaasa na maaabot nito ang mga bansa tulad ng Brazil at India.

‘Pagpapataas sa food access sa buong mundo’

Ang isa sa mga awards ay napunta kay Lourdes, ang founder at CEO ng Knead Technologies, isang Calgary-based tech company na tumutulong sa food rescue organizations na i-manage ang logistics sa pamamagitan ng isang app. Si Juan ay nanalo ng $20,000.

Sinabi ni Juan na ang pagsali sa kompetisyon ay isa sa pinakamaganda niyang karanasan sa kanyang entrepreneurial career.

Napakaganda na mapunta sa isang kuwarto na may ganoong energy, na makilala ang napakaraming tao na ginagawa ang eksaktong ginagawa ko, ani Juan.

Si Juan, na ang background ay sa urban planning, ay nagtaguyod ng multiple companies at charities, kasama ang isang spa at ang non-profit na Fresh Routes, isang mobile grocery store (bagong window) at pop-up market (bagong window) na nag-aalok ng produce at iba pang pagkain sa discounted price.

Sinabi ni Juan na ang kanyang passion para sa pagresolba sa food access issues ay nagmula mismo sa kanyang mga karanasan sa buhay. Ang kanyang ina, na nag-migrate sa Canada mula sa Pilipinas, ay nagtrabaho ng tatlong jobs, kabilang ang pagiging grocery store cashier, para lang makapaglagay ng pagkain sa mesa.

Isa kami sa mga pamilya na wala sa posisyon na mag-aksaya ng pagkain, ani Juan.

Ngayon, talagang committed ako na pataasin ang food access sa buong mundo sa pamamagitan ng bagong teknolohiya.

Habang ang Knead Technologies ay itinaguyod lamang ngayong taon, sinabi ni Juan na ang kanyang team ay nakatanggap na ng mga tawag mula sa mga organisasyon sa buong mundo mula Jamaica hanggang Ivory Coast.

Sinabi ni Juan na ang pera na napanalunan ng kanyang kompanya ay mapupunta sa pag-i-improve ng app para mas mahusay na mag-market sa mga organisasyon sa buong mundo.

Bahagi ng artikulo ni Tarini Fernando (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.