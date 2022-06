’No regrets’: Isang Canadian volunteer na nasugatan sa Ukraine uuwi na

Ngunit nandito pa rin siya — isang Canadian military volunteer sa Ukraine na nanalo laban sa tadhana.

Ang dating military combat engineer ay lumaban sa madugong grape fields ng Kandahar noong digmaan ng Canada sa Afghanistan. Una siyang nakipagpatintero sa kamatayan noong 2006, nang siya at ang mga kapwa sundalo ay aksidenteng pinaulanan ng bala ng isang American A-10 ground attack jet.

Siya ay nakaiwas sa huling minuto. Ang isa sa mga shell mula sa kanyon ng jet ay tumama sa fuel can sa kanyang likuran.

PANOORIN | Mga sundalong Ukrainian nahihirapan na mag-cope sa ilalim ng tumataas na strain:

Ilang linggo lang ang nakalipas, natakasan na naman ni JT ang kamatayan sa pangalawang pagkakataon.

Ang okasyon na iyon ay naganap sa isang malamig at maliwanag na gabi noong kalagitnaan ng Mayo sa katimugang bahagi ng Ukraine. Kuwento niya siya at ang isang grupo ng mga sundalong Ukrainian — na may artillery na umaalingawngaw sa background — ay sinubukan na magtayo ng isang observation post sa labas ng bayan na inokupahan ng Russia sa rehiyon ng Zaporizhzhya.

Sinabi niya na muntik na siyang hindi makaligtas habang nagda-drive sa gitna ng anti-tank mine para sagipin ang dalawang kasama — ang isa ay malubhang nasugatan, at ang isa ay patay na.

Ang 50-anyos na residente ng Ottawa ay nakausap ng CBC News sa pamamagitan ng telepono mula sa kanyang kama sa ospital sa isang undisclosed location sa kanlurang bahagi ng Ukraine. Sinabi niyang umaasa siya na mae-evacuate pabalik ng Canada.

Nang siya ay nasugatan, si JT ay nasa Ukraine na ng ilang linggo — nahimok ng apela ni Ukrainian President Volodomyr Zelensky noong huling taglamig na tumulong ang foreign military veterans na pigilan ang pagsalakay ng Russia.

Sumang-ayon ang CBC News na hindi gamitin ang kanyang buong pangalan para sa kanyang seguridad habang ang kanyang mga kaibigan sa Canada ay kumakalap ng salapi para sa kanyang medical transport. Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.