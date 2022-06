Canada gagastos ng $77M para itayo muli ang Lytton, B.C. na napinsala ng wildfires

Mahigit three quarters ng bagong pondo — $64 milyon — ang mapupunta sa bagong, fire-resistant na pampublikong mga gusali tulad ng community centres at libraries. Ang natitirang $13.2 milyon ay itatabi para sa maliliit at medium-sized na mga negosyo at insured property owners para muling maitayo ang kanilang mga bahay at gawing fire resistant.

Ang mga investment na ito ay ipoposisyon ang Lytton bilang isang lider, na nagpapakita na ang sustainable, resilient, net-zero building ay hindi way of the future, kundi way of today, sulat ni International Development Minister Harjit Sajjan sa isang pahayag.

International Development Minister ng Canada, Harjit Sajjan (archives). Litrato: Shutterstock / Art Babych

Ang anunsyo ay dumating bago ang anibersaryo ng sakuna sa Hunyo 29, 2021. Ang buong bayan, humigit-kumulang 150 kilometro hilagang-silangan ng Vancouver, ay nawasak ng isang wildfire matapos maranasan ang apat na record-breaking heat. Dalawang tao ang namatay.

Daan-daang mga bahay ang natupok. Ang muling pagbangon ay marahil magsisimula sa Setyembre, ayon sa probinsya.

Sa pamamagitan ng bagong Lytton Homeowner Resilient Rebuild program, na inanunsyo kasama ang pondo ngayong Martes, magbibigay ang gobyerno ng $6 milyon in grants sa mga homeowner na may basic rebuild insurance na nais magtayo ng net-zero o fire-resistant homes.

Tulad ng ipinakita ng sunog noong nakaraang taon, kumalat ang apoy mula sa isang gusali patungo sa susunod. Ang pagiging fire resistant ng karamihan sa mga bahay ay magbibigay ng benepisyo para sa lahat ng mga tao sa komunidad at ang net-zero ay makakabuti para sa ating lahat, ani Sajjan.

Noong Biyernes, inanunsyo rin ng Canada ang advance payment na $207 milyon sa British Columbia B.C. habang pina-finalize ang mga aplikasyon para sa federal disaster assistance fund na nakalaan sa mga komunidad na naapektuhan ng wildfire season. Ang full request ay mahigit doble noon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.