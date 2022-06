Quebec tech companies sinabing apektado ang recruitment, ekonomiya ng new language law

Ang Bill 96 ay isinabatas noong nakaraang buwan at naglalayong palakasin ang language laws ng Quebec, na may bago at expanded rules para sa mga negosyo, mas matinding parusa para sa mga lalabag at nililimitahan ang mga tao na maaaring umaccess sa ilang serbisyo ng gobyerno sa wikang Ingles.

Isang parte ng batas ang nagsasabi na ang mga imigrante na nasa Quebec sa loob ng anim na buwan o higit pa ay makaka-access lamang sa karamihan ng mga serbisyo ng gobyerno sa wikang Pranses.

Sa isang liham na inilathala ngayong Martes, mahigit 30 executives ang nanawagan kay Legault at sa probinsya na i-delay ang implementasyon ng Bill 96 hanggang magkaroon ng mas mahusay na French-language support, tulad ng tutoring, na available para sa mga manggagawa. Mayroon tayong team members na galing sa South America, na galing sa Europa.

Kailangan natin na magbigay ng mas maraming oras at mas maraming suporta, ani Lloyd Segal, presidente at CEO ng Repare Therapeutics, isang biotechnology company na nakabase sa Montreal na nagdedebelop ng cancer drugs, at isa sa signatories ng open letter. Hanggang ngayon, ang kasalukuyang language laws ng probinsya ay nag-a-apply lamang sa mga kompanya na may mahigit 50 empleyado.

Ngunit sa ilalim ng Bill 96, ang mga rules na iyon ay mag-a-apply na rin sa maliliit na negosyo, na mahigit 25 ang staff. Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

PANOORIN | Tech companies sinabi na ang Bill 96 ay maaaring saktan ang ekonomiya:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.