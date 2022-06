[Ulat] PH Consulate Gen. sa Toronto hinamon ang mga Pinoy na lawakan ang representasyon

Sa isang simbolikong pagtitipon noong Lunes, Hunyo 13, itinaas ang bandila ng Pilipinas sa harap ng gusali ng Legislative Assembly of Ontario (LAO).

Ang Legislative Assembly of Ontario LAO ang sentro ng kapangyarihan sa buong probinsya ng Ontario kung saan nagtitipon ang 124 Members of Provincial Parliament (MPPs) para mag-debate at magpasa ng batas, upang panagutin ang pamahalaan at para aprubahan ang alokasyon at paggasta ng pondo.

Para kay Michele Serrano, isang community leader at miyembro ng Filipino-Canadians of Ontario, napakahalaga ang maitaas at maiwagayway ang bandila ng Pilipinas dito.

Every year is special because we are celebrating a different theme. And it's good that they've been allowing us to celebrate the differences because we are not the same with Canadians, right? We contribute [something] special to the Canadian government and as [part of the] mosaic of Canada. So it feels good, sabi ni Michele.

Si Michele Serrano ay isang Regulated Certified Immigration Consultant at kilalang aktibo sa iba't ibang asosasyon ng mga Filipino Canadians sa Greater Toronto Area. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Dumalo sa pagtitipon si Consul General Orontes V. Castro ng opisina ng Philippine Consulate General (PCG) sa Toronto. Symbolic sa atin ang pagtataas ng bandila para mapalakas pa natin ang pagkakaisa ng ating mga kababayan, aniya.

Noong 2016 census pa o anim na taon na ang nakalipas naitala ang 405,945 na mga Pilipinong nakatira sa nasasakupan ng Philippine Consulate General PCG Toronto.

Sa panayam ng Radio Canada International kay Castro sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay kanyang sinabi na inaasahan niya ang patuloy na pagiging masiyahin ng mga kababayan, ang kanilang suporta para sa konsulado at sa mga asosasyon ng Pilipino sa komunidad.

Binati ni Consul General Orontes V. Castro ang mga nagsipagdalo sa pagdiriwang ng ika-124 na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa isang reception sa Toronto City. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Isang mensahe rin ang kanyang ipinaabot na tila paghamon sa mga Pilipino sa Ontario at sa buong Canada na hanapin at okupahin ang mga espasyo kung saan mairerepresenta ang pagiging Pilipino.

Higit sa lahat ay [sana] more representations dahil kung nagkakaisa ang ating mga kababayan ay naroon din ‘yong representations. Iba-iba na ang kahulugan doon, puwedeng political ‘yon. Ibig sabihin more elections sa elective positions dahil kailangan natin, napakarami na natin, mahigit isang milyon, sabi ni Consul General Castro. Patuloy ang Canada na primary destination ng [mga] propesyonal, students, family relations nape-petisyon at sa iba pang mga rason. Meron din sinasabi natin representation sa sining. Marami pa sana sa arts at academe [na mga Pilipino].

Pinaka-prominente sa mga Filipino Canadians si Member of Parliament Richie Valdez para sa Missisauga-Streetsville, Ontario.

Sa ginanap na reception na inihanda ng konsulado sa Earl Bales Park Community Centre ay nagkita-kita ang Filipino community leaders sa lalawigan. Isa sa naging panauhin si Toronto City Deputy Mayor Michael Thompson.

Si Michael Thompson ay isang konsehal sa siyudad ng Toronto at ang kasalukuyang Deputy Mayor para sa east area ng siyudad. Si Thompson din ang Chair ng Economic and Community Development Committee ng City of Toronto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Muling kinilala ni Deputy Mayor Thompson, kinatawan ni Toronto City Mayor John Tory, ang kontribusyon ng mga Pilipino sa siyudad at sa buong Canada.

It is such a great opportunity that we are here to celebrate the great milestone of 124 years of independence for a great nation, a great people and we in Canada have been the beneficiary of the diaspora who made Canada their home. We have benefitted so greatly. And now the community is really starting to shine, sabi ni Thompson. And so we have to work collectively to ensure that our development for the community continues. And by all standards, we are here today, we are on that journey.

Una nito, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa Toronto City Hall araw ng Linggo na nagmarka sa paggunita sa nakamit na kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol mahigit isang siglo na ang nakalipas.