Halos 1 sa 4 na homeowners ibebenta raw ang kanilang bahay kung tataas pa ang interes

Ang survey, na isinagawa mula Abril 14 hanggang Abril 20, ay nalaman na 18% ng homeowners na lumahok sa poll ay nasa yugto na hindi na nila kayang bayaran ang kanilang bahay.

Mahigit isa sa limang Canadians ang nagsabi na ang tumataas na interest rates ay may malaking negatibong epekto sa kanilang overall mortgage, debt at financial situation, ayon sa survey.

Nananatili ang Bank of Canada sa isang rate-hike path habang sinusubukan nito na pigilan ang inflation, na ngayon ay nasa 31-year high na 6.8%. Noong Hunyo 1, tinaasan ng central bank ang kanilang key interest rate ng kalahating percentage point, sa 1.5%.

Ang mababang interest rate noong pandemya ay pinaigting ang surge sa real estate demand na nauwi sa pagtaas ng mga presyo ng bahay.

Ang ilang Canadians ay nagdesisyon na kumuha ng mortgage batay sa kung ano ang maaaprubahan para sa kanila at marahil hindi nakakuha ng financial advice para sabihin na, well, ‘Alam ko na maaaprubahan ako para sa mortgage na nasa partikular na lebel na ito, pero ano ba talaga ang kaya ko?’ ani Lysa Fitzgerald, bise-presidente ng sales para sa Manulife.

PANOORIN | Babala para sa mga may-ari ng bahay:

Ngunit sinabi ni Fitzgerald na importanteng tandaan na ang survey ay isang indikasyon kung ano ang nararamdaman ng mga Canadian tungkol sa kanilang pinansyal na sitwasyon imbes na isang repleksyon ng kanilang aktuwal na financial risk.

Maraming espekulasyon na nangyayari out there, aniya. Hinihikayat ko ang Canadians na humanap ng isang mahusay na certified financial adviser na sanay na humarap sa mga ganitong uri ng scenarios.

Napag-alaman din ng survey ng Manulife na two-thirds ng Canadians ay hindi nakikita na abot-kaya ang pagmamay-ari ng bahay sa kanilang lokal na komunidad.

Dagdag pa riyan, malapit sa kalahati ng mga may utang na Canadians ang nagsasabi na ang utang ay may epekto sa kanilang mental health, at halos 50% ng Canadians ang nagsasabi na mahihirapan silang i-handle ang mga sorpresang gastusin.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Meegan Read ng CBC