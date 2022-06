Maliit na satellite na gawa sa Nova Scotia handa na para sa unang misyon sa kalawakan

Nakatanggap ang ilang unibersidad ng pondo mula sa pederal na gobyerno para gumawa ng isang nanosatellite noong 2018. Ang mga team mula sa Dalhousie at University of Victoria ang unang nakatapos.

Ngayon, naghahanda na ang Dalhousie team na ilunsad ang kanilang nilikhang satellite. Ang satellite ay 10 by 10 by 20 centimetres at may bigat na hindi hihigit sa dalawang kilo.

Sinabi ng project manager na si Arad Gharagozli na satisfying ang magawa ang CubeSat.

Si Arad Gharagozli ang namumuno sa proyekto. Ang CubeSat ay ilulunsad mula sa International Space Station. Litrato: CBC

Ang mapabilang sa environment na iyon at ang pagkakaroon ng oportunidad na makatrabaho nang malapitan ang ilan sa mga eksperto sa space industry dito sa Canada ay talaga namang amazing, aniya.

Ang pag-pull together ng lahat ng resources at ipakita sa lahat na kahit ang paggawa ng satellite ay isang bagay na kaya natin gawin dito sa Nova Scotia ay napakalaki.

Ang device ay tinatawag na LORIS (bagong window), na ang ibig sabihin ay low-orbit reconnaissance imagery satellite.

Ang pangunahing layunin ng satellite ay i-test kung paano nagwo-work ang iba’t ibang teknolohiya gaya ng mga computer sa kalawakan. Ito ay mayroong mga camera na kumukuha ng aerial images ng daigdig, at umaasa ang team na makakakuha ito ng mga litrato ng Halifax.

Nagsimulang trabahuhin ni Katerina Vinogradova ang sataellite sa kanyang unang taon ng engineering sa Dalhousie.

Si Katerina Vinogradova ay isang engineering student sa Dalhousie University. Litrato: CBC

Sinabi niya na hindi siya makapaniwala na trinabaho niya ang isang bagay na pupunta sa kalawakan.

Kapag nagtatrabaho ka para marating ang isang layunin, sa sandali na iyon, pakiramdam mo napakatagal, aniya. Tapos mararating mo rin ang wakas at pakiramdam mo parang napakabilis ng nangyari. Kaya parang naginhawahan ka na malaman na lahat ay nag-work ayon sa plano at talagang satisfying na makita na lahat ay naging maayos at lilipad na nga ito.

Papunta sa International Space Station

Si Vinogradova ay parte ng isang maliit na team na magdadala sa satellite sa Canadian Space Agency sa Montreal sa katapusan ng buwan.

Matapos na ma-integrate ito sa launcher, ipapadala ito sa California, ilulunsad sa International Space Station at ipapadala sa orbit.

Trinabaho rin ni Luc Charbonneau ang satellite at parte siya ng transport team.

“Palaging nakatuon ang mga mata ko sa mga bituin at sa mga ganung bagay, at sa wakas nagawa ko rin ang isang bagay na pupunta sa kalawakan,” ani Charbonneau. So yeah, ito talaga ay exciting at masaya.

Kasing dami ng 250 na estudyante, karamihan sa engineering, ang nakasama sa proyekto mula noong 2018.

Ang unang satellite ng Nova Scotia ay makikita sa Huwebes (bagong window) mula 3 n.h. hanggang 5 n.h. sa 1345 Norma Eddy Lane sa kampus ng Dalhousie.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.