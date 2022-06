Trudeau nag-isolate matapos magpositibo muli sa COVID-19

Ang prime minister, na bumiyahe kamakailan sa Estados Unidos para sa Summit of the Americas, ay nag-tweet ngayong Lunes ng umaga na maayos naman ang kanyang pakiramdam at siya ay mag-a-isolate ayon sa patnubay ng pampublikong kalusugan.

Ang ganap na bakunado na si Trudeau ay dating nag-test ng positibo noong Enero ngayong taon, gayundin ang dalawa sa kanyang mga anak.

Nakipagkita si Trudeau sa iba’t ibang mga pinuno ng mundo habang nasa Los Angeles para sa summit, kabilang si United States U.S. President Joe Biden.

Sinabi naman ni White House spokesperson Kevin Munoz sa Bloomberg na si Biden ay hindi kinokonsidera na close contact ng prime minister.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.