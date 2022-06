Fraser gagawa ng mas mabilis na path to permanence para sa temporary residents

Tinitingnan namin ngayon ang best path forward para lumikha ng isang permanent pathway para sa temporary residents, sinabi niya sa isang interbyu ng The House ng CBC na umere noong weekend.

Ang dating programa na tinatawag na temporary resident to permanent resident pathway — o TR to PR — ay ipinatupad noong nakaraang taon sa loob ng walong buwan matapos isara ang border sa mga newcomer dahil sa COVID-19 lockdowns para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Binigyan nito ang 90,000 essential workers, front-line health care workers at international students ng isang pinabilis na daan patungong permanent status.

Tumatakbo ang oras

Sinabi ni Fraser na ang bagong programa ay hindi katulad noong nauna. Nagtatrabaho raw siya sa ilalim ng isang mahigpit na 120 araw na timeline na itinatag sa isang mosyon na inaprubahan ng Commons noong nakaraang buwan.

Inilagay ako noon sa mahigpit na oras para gumawa ng isang framework na magtataguyod sa bagong permanent residency pathway, hindi lang para sa international students, pero para rin sa temporary foreign workers, aniya.

Nasa ilalim kami ng pagpaplano ng polisiya para magkaroon tayo ng isang polisiya na hindi itinutulak ng pagtugon urgently sa harap ng isang emergency, ngunit actually magkaroon ng isang permanent pathway na nagbibigay ng malinaw na daan para sa mga naghahanap ng permanent residency na maaaring pumasok sa Canada.

Ngayong taon lamang nag-set ang pederal na gobyerno ng isang layunin na tanggapin ang 432,000 newcomers. Sinabi ni Fraser na ang kanyang departamento ay ahead of schedule, kahit na may pandemya at may hindi inaasahang pressures dulot ng pag-resettle ng libo-libong mga tao na tumatakas sa giyera sa Afghanistan at Ukraine.

Ngayong linggo na-resettle namin ang 200,000th permanent resident, mahigit isang buwan at kalahati ahead sa anumang taon on record sa Canada, aniya. Nakikita rin namin ang parehong trend sa iba pang mga linya ng business tulad ng citizenship, tulad ng work permits, na sa maraming pagkakataon ay doble ng usual rate of processing.

Sinabi ni Fraser na ang kanyang departamento ay palaging sine-set ang immigration at refugees targets kasama ang pagsasaalang-alang ng availability ng language training at iba pang settlement supports.

Ito ay talagang isang well thought out way para i-establish ang immigartion targets, aniya. Ngunit alam namin na kailangan namin palaguin ang bilang ng mga tao na nagpupunta sa Canada para punan ang gaps sa labour force at, frankly, tugunan ang nakakabagabag na demographic trend ng ating tumatandang populasyon para kayanin natin na i-sustain ang mga serbisyo na inaasahan natin.

Bahagi ng artikulo ni Chris Hall (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.