Ipinagdiwang ng Pinoy community sa Whitehorse ang Philippine Independence Day

"Ipinagmamalaki namin ang pagkakataong ito na ipagdiwang ang aming komunidad, na magagawa namin ito nang malaya, na ang Yukon at ang mga gobyerno ay inalok sa amin ang posibilidad na ito," paliwanag ni Joselito Tobias, ang bise-presidente ng Filipino-Canadian Association of the Yukon.

Pagkatapos ng pambansang awit ng Pilipinas, ang mga bata ay umawit ng Canadian anthem, maliliit na watawat ng Pilipinas ang hawak nila sa kanilang mga kamay, sa ilalim ng mga mata ng mga dignitaryo ng komunidad, gayundin ng alkalde, mga konsehal ng munisipyo, mga ministro at ang federal deputy, notably.

Ang mga taong nagtipon para sa ikaapat na pagtataas ng watawat ay nagpapatotoo sa kahalagahan ng komunidad na ito, gayundin ang sikat na liga ng basketball nito.

Joselito Tobias, à gauche, est le vice-président de l’Association Philippino-Canadienne du Yukon, et Kim Mindanao-Yulo, à droite, en est la secrétaire. Litrato: Radio-Canada / Vincent Bonnay

"Ito ay isang bagay na ipinagmamalaki namin," sabi ni Kim Mindanao-Yulo, na ang mukha ay nagliliwanag pagdating sa naturang isport. Ipinaliwanag niya na ang Pilipinas ay nabubuhay para sa basketball at ito ay isang bagay na kanilang iningatan, nang dumating sa Canada, para patuloy na isabuhay ang kanilang kultura at ang mga aktibidad na ginagawa sa bansang pinagmulan.

Idinagdag niya na ang lahat ng mga aktibidad na ito na ginagawa nang sama-sama ay nagpapalakas sa komunidad. "Napakahalaga sa amin ng pamilya, pinananatili namin itong sama-sama. Nakikilahok tayo, sa pamamagitan ng sports, gatherings at potlucks, karaoke, at lahat ng iyon ay pinapanatili na matibay ang ating ugnayan."

Isang komunidad na tinatawag na lumago

Ang Yukon at ang Pilipinas ay lumagda sa isang memorandum of understanding tungkol sa imigrasyon noong Marso. Ito ay naglalayon na gawing mas madali para sa mga Pilipinong nagnanais na pumunta at magtrabaho sa teritoryo, na makakatulong na tugunan ang pangangailangan ng teritoryo para sa labour at pagpapalakas sa komunidad.

"Magiging mas madali para sa mga employer na kumuha ng tao sa pamamagitan ng territorial immigration application program at hindi sila mabibigo," sabi ni city councilor Jocelyn Curteanu.

Si Jocelyn Curteanu ang unang miyembro ng Filipino community ng Whitehorse na nahalal bilang konsehal ng lungsod (archives). Litrato: Radio-Canada / Vincent Bonnay

Ipinaliwanag niya na ang kanyang pagkahalal ay maaari ring magpadala ng mensahe. Ang pagiging unang taong nahalal ay maaaring magbigay ng kumpiyansa sa iba, ikonsidera nila ang posibilidad at marahil ganito rin ang tahaking landas.

Umaasa si Curteanu na makapagbigay inspirasyon at maipabatid sa mga miyembro ng kanyang komunidad na nabibilang sila sa lahat ng dako, na kaya nilang gawin ang anuman, maging sa mga tanggapan ng gobyerno.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.