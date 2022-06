African visit kanselado; mga obispo umaasang tuloy ang Canadian trip ni Pope Francis

Sinabi ng Vatican ngayong Biyernes na ang trip ay na-postpone, ngunit wala pang bagong itinakdang petsa.

Sa kahilingan ng kanyang mga doktor, at para hindi ma-jeopardize ang resulta ng therapy na ginagawa para sa kanyang tuhod, napuwersa ang Santo Papa na ipagpaliban, with regret, ang kanyang Apostolic Journey sa Democratic Republic of Congo at sa South Sudan, na pinlano para sa Hulyo 2 hanggang 7, at mauurong sa later date na idedetermina pa, sinabi ng Vatican sa isang pahayag.

Mahigit isang buwan na gumagamit si Pope Francis ng wheelchair dahil sa strained ligaments sa kanyang kanang tuhod na ginawang mahirap ang paglalakad at pagtayo para sa Santo Papa.

PANOORIN | Pope Francis pinlano ang pagbisita sa Canada matapos ang Vatican visit ng Indigenous leaders:

Sinabi ni Pope Francis sa kanyang mga kaibigan na ayaw niyang sumailalim sa isang knee surgery, dahil sa kanyang reaksyon sa anesthesia nang tinanggal ang 33 sentimetro ng kanyang malaking bituka noong Hulyo 2021.

Ang planadong trip ng Santo Papa sa Canada sa Hulyo

Si Pope Francis ay may planadong trip sa Canada mula Hulyo 24 hanggang 29 na kasama ang paghinto sa Edmonton, Quebec City at Iqaluit.

Inanunsyo ng Santo Papa ang pinlanong pagbisita sa Canada sa isang pagpupulong noong Abril kasama ang mga delegado na First Nations, Inuit at Métis (ang mga katutubong tao sa Canada) na nagbiyahe sa Vatican para siya ay makilala.

Noong panahon na iyon, nag-alok si Pope Francis ng inisyal na paghingi ng tawad para sa nakalulungkot na pag-uugali ng ilang miyembro ng Simbahang Katolika ukol sa residential schools ng Canada mula late 19th century hanggang sa mga sumunod na dekada.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Naglabas ng isang pahayag ang Canadian Conference of Catholic Bishops ngayong Biyernes na nagsasabi na ang organisasyon ay regular na nakikipag-ugnayan sa Vatican tungkol sa nalalapit na pagbisita, at ito ay nagsusumikap na "tiyakin na ang kanyang partisipasyon sa mga event ay limitado lamang ang oras" humigit-kumulang isang oras kada event kapag siya ay nasa Canada na.

Patuloy kaming nagdadasal para sa kalusugan ni Pope Francis at para makasama namin siya sa Canada sa susunod na buwan, ayon sa pahayag.

Tungkol naman sa nalalapit na scheduled trips sa labas ng Africa, sinabi lang ni spokesperson Matteo Bruni na ang ibang commitments ni Pope Francis ay kumpirmado.

