[Ulat] Gobyerno ng Pilipinas nangako ng tulong para maiuwi ang katawan ni Hildo Elvira

Inilipat na sa punerarya ng Kane Fetterly sa Decarie Boulevard sa siyudad ng Montreal ang katawan ni Hildo Elvira.

Napakalayo kasi ‘yong isang punerarya na dating pinagdalhan sa kanya, sabi ng kaibigan na si Francisco Palattao.

Ang pamilya ni Francisco ang may-ari ng bahay kung saan natagpuan na wala ng buhay si Hildo.

Itinakda ang isang public viewing para makapagpaalam ang mga kaibigan at naging katrabaho niya sa lalawigan ng Quebec.

Bandang alas-dos ng hapon noong ika-28 ng Mayo, araw ng Sabado, nang madiskubre at makumpirma na patay na si Elvira sa loob ng kanyang kwarto.

Pumanaw si Hildo Elvira sa edad na 42. Litrato: Francisco Palattao

Kaugnay na ulat

Sinubukan ng Radio Canada International na makontak at kausapin ang pamilya ni Hildo sa Pilipinas pero hindi pa sila tumutugon sa aming mensahe at tawag.

Sa ipinadalang pahayag ni Philippine Ambassador Rodolfo Robles mula sa Philippine Embassy sa Ottawa, sinabi ng embahada na nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ni Hildo sa Pilipinas, sa Department of Foreign Affairs sa Maynila, at sa punerarya sa Montreal para maiuwi na ang katawan ng migrant worker sa lalong madaling panahon.

Rest assured that the Philippine Embassy and the Department of Foreign Affairs DFA are providing all the necessary assistance to the family of Mr. Elvira, saad sa pahayag mula kay Ambassador Robles.

Ang yumao na si Hildo ay pansamantalang natigil sa trabaho at naghihintay pa sa resulta ng kanyang aplikasyon para sa isang bagong work permit sa Canada bago siya pumanaw. Wala siyang life insurance.

Ayon kay Francisco, na nagset-up ng GoFundMe (bagong window) page at nanawagan ng tulong para kay Hildo, magpapatuloy ang pagtanggap ng mga donasyon ayon na rin sa hiling ng pamilya.

Sinabi nila sa akin na ituloy at ang pondo na malikom ay para na sa mga naiwan na anak, ani Francisco.

Iaabot sa pamilya ang malilikom na tulong para sa edukasyon ng tatlong anak na naulila sa ama.

Wala pang petsa kung kailan maiuuwi ang katawan ni Hildo sa Pilipinas.

Samantala, gaganapin sa punerarya ng Kate Fetterly ang viewing para kay Hildo sa Sabado, Hunyo 11, mula alas-dos ng hapon hanggang alas-diyes ng gabi.

Ito ang huling pagkakataon na maaaring magpaalam ang mga naging kaibigan at kasamahan ni Hildo sa trabaho.