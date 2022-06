[Ulat] Tulong sa pagnenegosyo nais ibahagi ng organisasyon ng Fil-Canadians sa Calgary

Masaya na nagtipon-tipon ang mga negosyanteng Filipino Canadians noong Linggo para ilunsad ang Philippine Business Council of Calgary Philippine Business Council of Calgary (PBCC ) upang suportahan ang mga nagnenegosyo sa Filipino community sa masiglang siyudad sa lalawigan ng Alberta.

Si PBCC Chairman Camille Katigbak ay co-founder ng isang marketing at tech agency na tinatawag na Katigbak Technologies. Litrato: Angelo Cayanan

Ang layunin ng Philippine Business Council of Calgary PBCC ay ikonekta ang mga negosyo na pagmamay-ari ng mga Pilipino. Bagaman hindi ito organisasyon na eksklusibo lang sa mga Pilipino. Gusto namin tumanggap at maging inclusive sa lahat, sabi ni Camille. Gusto namin maipagkaloob ang resources at kaalaman, ang aming expertise dahil karamihan sa board ay may espisipiko na skillset gaya sa marketing, teknolohiya, edukasyon, social work. Kaya napaka-diverse at gusto namin magsilbi sa komunidad at suklian sila, ani Camille.

Target ng grupo na magkaroon ng 'di bababa sa isandaan na kasapi sa unang taon.

Ang Calgary ay pang-apat sa mga pangunahing lungsod sa Canada sa laki ng populasyon ng mga naninirahan na Pilipino kasunod ng Toronto, Vancouver at Winnipeg. Mula sa 52,645 na naitala noong 2011 census ay tumaas pa ang bilang at naging 70,660 ang mga Pilipinong naninirahan sa siyudad noong 2016.

Lumalabas na higit one-third o 34.22% ang inakyat sa bilang ng mga naninirahan na Pilipino sa Calgary sa pagitan ng limang taon mula 2011 hanggang 2016. Ito ang pinakamataas sa naitalang pagtaas alinman sa mga pangunahing siyudad sa buong Canada.

Nakatakda na ilabas ng Statistics Canada ang isang panibagong datos sa imigrasyon at mobility migration sa darating na Oktubre 26 ngayong taon na ibinabase naman sa isinagawang 2021 Census.

Intensyon ng Philippine Business Council of Calgary PBCC na lumaki ang network sa komunidad ng pagnenegosyo at magkaroon ng malakas na ugnayan ang mga nagmamay-ari ng negosyo sa Calgary.

Importante kasi 'yan sa pagnenegosyo na marahil kung wala kang koneksyon sa ibang negosyo ay may posibilidad na hindi ka magtatagumpay. Talagang naniniwala kami sa pagbuo ng komunidad, ani Camille. Plano naming magbigay ng expertise sa marketing, pati na rin ang pagbibigay ng mga teknolohiya at pagbibigay sa kanila ng boses sa komunidad. Ang pagbibigay sa kanila ng mga resources kung paano pagbutihin ang kanilang negosyo maging sa pamamagitan ng mga webinar, buwanang mga events, sabi ni Camille.

Unang nahasa ang kakayahan at kaalaman ni Camille nang mag-aral siya para maging Legal Assistant sa Southern Alberta Institute of Technology na natapos niya noong 2014.

At habang nagdadalang-tao noon sa kanyang bunso at nag-aalaga pa sa kanyang panganay ay iginapang niya ang pag-aaral hanggang sa natapos niya ang Business Management degree mula sa University of Lethbridge noong 2020. Kasabay nito ay pinapatakbo niya ang kanyang marketing at tech agency kasama ang asawa na si McFrancis.

Binabalanse ni Camille Katigbak ang kanyang oras sa negosyo at pamilya. Ang kanyang dalawang anak ay edad 10 at 5 taong gulang. Litrato: Angelo Cayanan

Sa isang agresibo na galaw ni Camille at ng mga kasamahan ay itinayo nila ang Philippine Business Council of Calgary PBCC para mapalakas ang ugnayan ng mga nagnenegosyo sa Calgary. Kasama rito ang hangad na mabigyan ng tulong at mas marami pa sa mga Pilipino ang magka-interes sa pagnenegosyo. Gusto talaga naming suportahan ang mga kabataan. Ang bigyan sila ng mga pagkakataon para matuto at kalaunan ay itali ang edukasyon na iyon sa negosyo ayon sa gusto nila o sa entrepreneurship dahil na-stereotype na tayo bilang mga nars, doktor at cleaners sa Canada. Kaya gusto namin na mas buksan ang pinto para sabihin sa kabataan na hindi mo kailangang maging nurse, cleaner o restaurant cleaner lang. Maaari mong maabot ang kahit ano man na paniniwalaan mo na maabot. At tungkol sa liderato sa Pilipinas, nasusundan ko si Bongbong Marcos. Sa tingin ko sa strategy [niya] may mga aspeto ng liderato na pwede kong i-apply sa Philippine Business Council of Calgary PBCC , aniya.

Sa Canada man ipinanganak, nasusundan pa rin umano ni Camille ang kaganapan sa Pilipinas kasama ang napipintong pagsalin ng kapangyarihan at pag-upo ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. Alam ko na mayroong negatibong reaksyon sa pagpapalaki sa kanya ngunit naiiba rin siya kung ano ang kanyang ama. Talagang hinahangaan ko ang kanyang tapang at gayundin ang kanyang propesyonalismo na mapanatiling iba siya sa katauhan ng kanyang ama. Iyon ang isang bagay na hinahangaan ko sa isang pinuno, dadag ni Camille.

Si Bongbong Marcos ang bagong halal na pangulo at papalit kay Philippine President Rodrigo Duterte sa Hunyo 30.

Iprinoklama na naihalal na susunod na pangulo ng Pilipinas si Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. noong Mayo 25, 2022. Litrato: AP / Aaron Favila

Si Bongbong ay anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. na napatalsik noong 1986 EDSA People Power Revolution. Higit sa dalawang dekada na pinamunuan ng kanyang ama ang Pilipinas na noong 1972 ay isinailalim sa batas militar ang Pilipinas.

Sa pagbabalik ng pamilya Marcos sa kapangyarihan, pinangalanan na ang ilan sa personalidad na magiging kabahagi ng economic team ng kanyang gabinete. Ilan sa kinumpirma na itatalaga niya sa mahahalagang posisyon sina Arsenio Balisacan para sa National Economic Development Authority NEDA , Benjamin Diokno (Department of Finance DOF ), Alfred Pascual (Department of Trade and Industry DTI ) at Felipe Medalla na itatalagang tagapamahala ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Kabilang sa haharapin ng susunod na administrasyon ni Marcos ang pagresolba sa kahirapan, ang bilang ng walang trabaho at ang lumolobo na utang ng bansa.

Sa pagtatapos ng taong 2021, umabot sa 12.15 trillion pesos ang utang ng bansa batay sa pagtataya ng Bureau of the Treasury (bagong window) ng Pilipinas. Sa tala, 8.17 trillion pesos ang utang panloob (domestic debt) habang 3.55 trillion pesos naman ang utang panlabas (external debt) ng Pilipinas.

Mabilis ang naging sagot ni Camille nang tanungin kung ano para sa kanya ang mahalagang katangian ng isang lider. "Magagamit mo ang kakayahan na mamuno mapa-negosyo man o sa pulitika, para sa akin ang leadership ay ‘yong umaaksyon at aasahan ko na pagdating ng oras ay ipapakita ito ni Bongbong Marcos. Ang kanyang pamumuno ay nakadepende sa kanyang mga aksyon. Siya ba ay isang taong nakakaalam sa mga bagay ngunit hindi umaaksyon? Alam mo namang malaking indicator 'yan kung magtatagumpay ang isang lider na ganyan, 'di ba?"

Ang paggamit sa teknolohiya para sa pangangalaga sa kapaligiran at pagsulong ng turismo ang ilan sa inaasahan ni Camille sa susunod na administrasyon ng bansa. Noong nagpunta ako sa Pilipinas, nagustuhan kong bumiyahe sa Palawan. Kaya maikukumpara ko kung gaano kalinis doon kumpara kapag nasa siyudad ka. Kapag mapapabuti nila ang turismo at mapapalakas ang ekonomiya sa paraang 'yan ay sa tingin ko magbe-benefit ang Pilipinas. Sa tingin ko ang administrasyon ay magiging maayos, ani Camille.

Kilala ang mga Pilipino sa pagiging masipag. At nakikita umano ito ni Camille sa kaniyang mga magulang noon na dalawa o minsan higit pa ang trabaho para maitaguyod lang ang pamilya. Kaya naman sila umano ay malaking bahagi ng inspirasyon niya na makatulong sa Filipino community.

Isang bisyon ng Philippine Business Council of Calgary PBCC ang makatulong na dumami pa ang maitatayong negosyo sa Calgary ng tatlumpung porsyento sa susunod na sampung taon.