PR resident na nanganak 8 buwan na ang nakalipas ‘di pa rin madala ang baby sa Canada

Ang 39 taong gulang, isang permanent resident na nakatira sa Toronto, ay ipinanganak ang kanyang baby boy sa India noong nakaraang taon, ngunit kahit sinunod nila ang lahat ng tamang proseso, hindi pa rin niya madala ang anak sa Canada.

Ngayon, matapos magtanong ng ilang beses sa pederal na gobyerno na naging matipid ang sagot, iniisip ni Seghal kung tama ba ang kanyang desisyon na pumunta sa Canada para sa pamilya.

"Iyon ang pangunahin kong motibo: na lumipat dito para magkaroon ng magandang kinabukasan ang aking mga anak," sinabi niya sa CBC News. Hindi ko inakala na magiging malaking problema iyon.

Nakuha ni Seghal ang kanyang permanent residency noong 2019. Orihinal niyang pinlano na mag-migrate sa Canada noong 2020, ngunit nagkaroon ng pandemya.

Noong isang taon, sumulpot na naman ang isang balakid: nagkaroon si Seghal ng COVID-19 sa India. Pinayuhan siya ng kanyang mga doktor na iwasang magbiyahe, kaya ipinanganak niya ang kanyang baby doon, kaya lalo pang naantala ang kanyang paglipat.

Nakarating siya sa Canada noong Marso, iniwan niya ang kanyang baby at asawa, na mag-a-apply pa lang ng residency sa Canada. Umaasa sila noong panahon na iyon na kapag dumating na siya rito, ang temporary residence application ng kanyang anak ay maaaprubahan na.

Ngunit hindi ito nangyari. Noong nakalipas na buwan, nagdesisyon siya na mag-file ng permanent residency application para sa kanyang baby, sa pag-asang tataas ang tsansa na makakuha ng sagot.

Ang kaso ay dapat pinabilis, ayon sa ilang abogado

Sinabi ng immigration lawyers na ang mga aplikasyon ni Seghal ay madali lang dapat i-expedite batay sa compassionate grounds, ngunit maaaring napasama sa backlog at inefficient na immigration system na pinalala ng COVID-19.

Mula noong Mayo, sinasabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na may humigit-kumulang 2.2 milyon na citizenship, temporary at permanent residency applications na naghihintay na maiproseso — mga isang milyon bago magpandemya, ayon sa Canadian Immigration Lawyer Association (CILA).

Bakit hindi ka mag-isyu ng visitor visa in the interim para magkasama-sama ang pamilya? sinabi ni immigration lawyer Adrienne Smith, na nagtatrabaho sa Battista Smith Migration Law Group, na nakabase sa Toronto.

Ayon sa website ng Immigration, Refugee and Citizenship Canada, ang average time para iproseso ang isang temporary visa application para sa isang indibidwal mula sa India ay mga apat na buwan.

Sa isang email sa CBC News, sinabi ni Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC spokesperson Nancy Caron na ang ministry ay ipinoproseso ang 80% ng family sponsorship permanent residency applications sa loob ng 12 buwan, at winelcome ang mahigit 405,000 na bagong permanent residents noong nakaraang taon. Iyon ang pinakamataas na taunang bilang ng newcomers sa kasaysayan ng Canada, sabi ng Immigration, Refugee and Citizenship Canada IRCC .

Ngunit sinabi ni Smith na ang mga kaso tulad ng kay Seghal ay maaaring lumikha ng isang vicious cycle: mas maraming aplikante na nagpa-follow up at nagtatanong tungkol sa kanilang mga aplikasyon, mas matagal ito na maipoproseso dahil kailangan tugunan ng immigration officials ang follow-ups na iyon, kaya nahahati ang kanilang oras sa pagsagot sa inquiries at pagpoproseso ng mga aplikasyon.

Sinabi rin niya na ang mga abogado ay nais din makialam ang pederal na korte lalo na sa mga grabeng kaso, na lalong naglalagay ng strain sa resources.

Ang processing ng applications sa isang timely manner ay tatanggalin ang pressure sa lahat ng tao, aniya.

'Mga tao nawawalan ng pananampalataya sa ating immigration system'

Sinabi ni Ravi Jain, isang miyembro ng Canadian Immigration Lawyer Association CILA , na bumuo ng grupo ang immigration lawyers noong isang taon para maghanap ng paraan upang i-improve ang pagpoproseso ng mga imigrante. Naniniwala siya na kung papayagan ang sistema na manatiling ganito, patuloy nitong ile-let down ang newcomers at maging Canadians.

Hindi lang ang reputasyon sa mga dayuhan ang inaalala ko. Ito rin ay nagreresulta sa pagkawala ng pananampalataya ng mga tao sa ating immigration system.

Sa pahayag ng Immigration, Refugee and Citizenship Canada IRCC , sinabi ni Caron na sa gitna ng pandemya ang departamento ay ginawang prayoridad ang pagpoproseso ng temporary resident visas para sa essential workers, at para sa pagre-reunite ng mga pamilya, ngunit bumalik na ito sa standard processing times.

Sinabi ni Caron na ang Immigration, Refugee and Citizenship Canada IRCC ay gumagamit ng $85 milyon na ekstrang pederal na pondo para bawasan ang backlogs sa pamamagitan ng pagha-hire ng processing staff at ng pagdi-digitize ng applications, kasama ang iba pang mga hakbang. Bukod pa ito sa $2.1 bilyon na ipinangako ng pederal na gobyerno para tulungan na maiproseso at i-settle ang bagong permanent residents sa susunod na limang taon.

Ngunit sinabi ni Jain na kailangan ng mas greater transparency sa Immigration, Refugee and Citizenship Canada IRCC processing times, applications, at reasons for refusals gayundin ang mas magandang planning para sa emergencies na makakaapekto sa mga proseso, tulad ng COVID-19.

Hindi good enough na sabihin … ‘Ginagastos namin ang lahat ng pera na ito. Hina-hire namin ang lahat ng mga taong ito,' aniya.

Hindi kayo nag-pivot, at kayo ang in charge.

Naghahanap ng mga kasagutan

Samantala, sinabi ni Seghal na ang pagkakawalay niya sa kanyang anak ay nauwi sa diagnosis na depression. Sinabi niya na umiinom siya ng gamot para gamutin ito at tinitingnan ang counselling.

Kinokonsidera rin niya ang legal advice at paghingi ng tulong sa immigration consultants para makahanap ng best way para sumulong.

Iniisip ni Seghal kung ano kaya ang nangyari kung nanganak siya sa Canada, o kung pareho pa rin ang kanyang magiging desisyon kung alam niya na mahihirapan siyang dalhin ang kanyang pamilya sa Canada.

Sa tingin ko hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob … kung alam ko na hindi ko maisasama ang baby ko.

Isang artikulo ni Vanessa Balintec (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.