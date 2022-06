PM Justin Trudeau pinili na ang magiging susunod na federal privacy commissioner

Si Dufresne ang chief legal officer ng House of Commons at dating nagtrabaho bilang senior general counsel ng Canadian Human Rights Commission.

Palakihin ang larawan (bagong window) Si Philippe Dufresne ang chief legal officer ng House of Commons at dating nagtrabaho bilang senior general counsel ng Canadian Human Rights Commission. Litrato: LinkedIn / Philippe Dufresne

Ang privacy commissioner ang nag-iimbestiga sa mga reklamo at pampublikong ulat kung paano hina-handle ng public at private sector organizations ang personal na impormasyon, mula sa data breaches hanggang sa paggamit ng facial-recognition technology.

Ang commissioner ay hinihirang para sa pitong taon na period kasunod ng konsultasyn sa lider ng bawat kinikilalang partido sa House of Commons at grupo sa Senado, at pagkatapos ng approval sa pamamagitan ng resolusyon ng parehong Houses of Parliament.

Si Ginoong Dufresne ay isang nangungunang legal expert at may malawak na karanasan sa karapatang pantao, administratibo, at konstitusyonal na batas, ani Trudeau sa isang pahayag.

“Ako ay tiwala na mabuti niyang mapagsisilbihan ang Canadians sa pagpoprotekta at pagpo-promote ng privacy rights bilang Privacy Commissioner."

Papalitan niya si Daniel Therrien, na umupo bilang commissioner mula pa noong 2014.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.