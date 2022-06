Presyo ng langis tumataas, pero bakit mas kaunti ang nakukuha ng Canada kada bariles

Ang benchmark North American oil price, isang crude blend na kilala bilang West Texas Intermediate o WTI, ay nag-change hands para sa $119 US kada bariles noong Martes — malapit sa multi-year high na $120.99 US matapos lusubin ni Russian President Vladimir Putin ang Ukraine noong Pebrero na nagdulot ng kaguluhan sa merkado.

Ang West Texas Intermediate WTI ay kilala bilang light, sweet blend, dahil ito ay less dense kaysa sa heavy oils at may mas kaunting sulphur content kaysa sa iba na kinokonsidera na sour. Ang chemical qualities na iyon ay ginawa itong mas mura at mas madali na i-refine, i-store at i-ship, kaya ang West Texas Intermediate WTI ang naging prized benchmark para sa presyo ng langis.

Ngunit marami pang ibang blend ang nag-e-exist, kasama ang uri ng langis na mula sa oilsands ng Alberta, isang heavy and sour mix na kilala bilang Western Canada Select o WCS. Ang oilsands crude mula sa Canada ay halos palaging tine-trade na discounted kaysa sa mga blend tulad ng West Texas Intermediate WTI , dahil kailangan itong i-dilute bago i-ship, at dahil may mga associated na transportation difficulties sa pagkuha nito mula sa landlocked Alberta papunta sa pipelines o railcars patungo sa refineries sa United States U.S. Gulf Coast.

Typically ang discount ay humigit-kumulang $10-$15 kada bariles, ngunit ang mga kaganapan kamakailan ay itinulak ang gap sa higit $20. Ito ang pinakamalaki mula noong Nobyembre, at malapit sa $24-spread na nakita sa pinakaunang mga araw ng COVID-19 nang bumulusok ang presyo ng langis.

Ibig sabihin kahit na maglaro ang West Texas Intermediate WTI sa $120 US kada bariles, ang Canadian oilsands producers ay makakakuha lamang ng $99 US para sa kanilang produkto.

May ilang rason kung bakit, ngunit lahat ng ito ay dahil sa isang basic rule ng economics: supply at demand.

Ang iba’t ibang oil blends ay nagre-require sa refineries na ma-calibrate ng iba para maiproseso ito, at maraming refiners ang hindi naka-set up para iproseso ang heavy blends tulad ng Western Canada Select WCS . Noong pandemya, ang produksyon ng maraming heavy blends ay bumagal, na hindi sinasadyang nakatulong na siguraduhin na may buyers para sa Western Canada Select WCS .

Gayunpaman, ang produksyon ng isang heavy Mexican blend na kilala bilang Mayan crude ay tumaas, gayundin ang medium-heavy blends mula sa offshore platforms tulad ng Mars at Poseidon.

Ang resulta ay ang refiners na kumukuha ng heavy blends ay hindi nagkaroon ng shortage ng supply, kaya puwede silang maging mapili kung ano ang ibabayad para rito at kanino ito bibilhin. Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

