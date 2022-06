Canadian na mga biyahero hinikayat na mag-ingat abroad bunsod ng monkeypox measures

Noong Martes, nag-isyu ang Public Health Agency of Canada ng isang level two travel health notice (bagong window) na binabalaan ang mga Canadian na biyahero na maaari silang sumailalim sa mga paghihigpit, kasama ang isolation sa kanilang destinasyon, na ipinatupad upang limitahan ang pagkalat ng sakit na monkeypox.

Sinabi rin ng Public Health Agency of Canada PHAC na ang mga biyahero ay may limitadong access sa timely at wastong pangangalaga sa kalusugan kung sila ay magkakasakit sa ibang bansa. Inirekomenda rin ng ahensya na kumonsulta ang mga biyahero sa isang health-care professional o bumisita sa isang travel health clinic at least anim na linggo bago ang kanilang departure.

Maging mapagmatyag kung nagpaplano ka na dumalo sa isang malaking party o mass gathering habang bumibyahe, sabi ng Public Health Agency of Canada PHAC . Humigit-kumulang 100 na kaso ng monkeypox ang kumpirmado sa Canada.

