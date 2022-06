Meron siyang voter card, pero siya ay permanent resident na hindi makakaboto sa Ontario

Isang malaking problema ang pumigil sa kanya: siya ay isang permanent resident at hindi maaaring bumoto. Nakuha ko iyong card at akala ko maaari akong bumoto. Medyo na-excite nga ako. At pagkatapos, nag-search ako at nalaman na hindi puwede, aniya.

Si Nagra, na 20 taong gulang na ngayon, ay ipinanganak sa Estados Unidos habang nagbabakasyon ang kanyang pamilya. Bumalik siya sa Brampton bilang isang sanggol at tinawag na tahanan ang siyudad mula sa simula; siya ay nag-aral dito, nagbabayad ng buwis dito at isang araw, umaasa siya, na makakaboto rito.

Sa kasalukuyan, ang pagboto — sa munisipal, probinsyal at pederal na lebel — ay nananatiling isang karapatan na tanging ibinibigay sa Canadian citizens.

Ngunit ang sitwasyon ni Nagra ay nagbunsod ng ilang katanungan kung bakit ang mga permanent residents ay hindi maaaring bumoto, lalo na't kasunod ang isang eleksyon kung saan ipinapakita ng naunang datos na nagkaroon ang Ontario ng pinakamababang voter turnout (bagong window) mula noong Confederation.

Kung hahayaan nila ang permanent residents na bumoto, ie-encourage nito ang bagong set ng mga tao na bumoto. At hindi nila poproblemahin na walang sapat na tao na bumoboto, aniya.

Permanent residents 'hindi mga turista'

Ang Ontario, ang pinakamalaking probinsya sa Canada, ay may malaking bilang ng permanent residents.

Ayon sa Open Data (bagong window) ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC, pinapasok ng Ontario ang 198,435 permanent residents noong 2021 at mahigit 50,000 sa unang quarter pa lang ng taong ito.

Sila ay hindi mga turista. Hindi lang sila hihinto rito for fun. Ang mga tao na ito ay nakatira rito. Ang mga anak nila ay nag-aaral dito, ani Dave Meslin, creative director ng Unlock Democracy Canada.

Sa tingin ko ang tanong ay: bakit hindi niyo sila payagan na bumoto? Ang ideya ng demokrasya ay dapat ang mga tao ay may kontrol sa kanilang buhay at komunidad at sa mga lugar na tinitirhan nila.

Ang gobyerno ni Ford ay may kapangyarihan na baguhin ang sistema, para sa probinsyal at munisipal na eleksyon, kung saan ang huli ay magaganap ngayong Oktubre.

Tinanong ng CBC Toronto ang gobyerno kung ikokonsidera nila na baguhin ang mga alituntunin ngunit hindi pa nakakuha ng kasagutan. Ang istorya na ito ay ia-update kapag nagbigay na ang gobyerno ng isang pahayag.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.