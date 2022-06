Ulat sa heat-dome deaths nanawagan para higit na suportahan ang mga populasyong at risk

Naka-highlight din sa report ang lag sa pagitan ng pag-isyu ng heat alerts ng Environment Canada at pagtugon ng publiko.

Lumagpas ang temperatura sa 40 C sa loob ng ilang araw noong heat dome, ang karamihan sa mga namatay ay mga matatanda at vulnerable na mga tao na nakatira sa mga gusali na walang air conditioning.

Ang review, na pinamagatang Extreme Heat and Human Mortality: A Review of Heat-Related Deaths in B.C. in Summer 2021 (bagong window), ay inimbestigahan ang mahigit 800 na taong naiulat na namatay sa probinsya mula Hunyo 25 hanggang Hulyo 1, 2021.

Nadiskubre nito na 619 ay heat-related.

Two-thirds ng heat-related deaths na iyon ay sa mga taong edad 70 pataas, habang mahigit 80% ng mga namatay ay may tatlo o higit pang chronic disease registries, ayon sa report.

Limampung-anim na porsyento ng mga namatay ay namumuhay mag-isa, habang halos bawat pagkamatay — 98 porsyento — ay naganap indoors.

Karamihan sa mga namatay ay matatanda na may compromised health dahil sa multiple chronic diseases at mag-isa lang na namumuhay, ayon sa report.

Karamihan sa mga namatay ay nasa mga bahay na walang sapat na cooling systems, tulad ng air conditioners o mga fan, dagdag pa ng report, at marami sa mga namatay ang nabubuhay sa socially or materially deprived neighbourhoods kaysa sa general population.

Nanawagan ang report para kilalanin at suportahan ang vulnerable na mga populasyon, at magkaroon ng strategies para tugunan ang longer-term risk.

Nakilala rin ang pangangailangan para sa isang co-ordinated na heat alert response system tulad ng inanunsyo ng probinsya noong Lunes.

Kasama sa pinlano na B.C. Heat Alert and Response System ang dalawang kategorya: heat warnings at extreme heat emergency alerts, ani Public Safety Minister Mike Farnworth noong Lunes.

Ang gobyerno ay nakahanda na ibrodkast ang extreme heat emergency alerts sa mga mobile device sa pamamagitan ng national Alert Ready system, na ginagamit na para mag-isyu ng Amber Alerts at tsunami, wildfire at flood warnings, sabi ni Public Safety Minister Mike Farnworth.

Magkakaroon ng mas maraming notification, mas marami sa media at mas marami pa sa komunikasyon ng mga lokal na gobyerno, ani Farnworth noong Lunes.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press