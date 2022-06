Quebec sinugpo ang immigration pathway na inaalok ng unsubsidized private colleges

Ang probinsyal na gobyerno, sa pakikipagtulungan sa Canada, ay inanunsyo ang mga bagong restrictions ngayong Martes.

Simula Setyembre 2023, ang mga estudyante na papasok sa unsubsidized private colleges sa Quebec ay hindi na magiging eligible para sa isang work permit pagkatapos gumradweyt.

Ang mga estudyante lamang na nakumpleto ang isang study program sa pampubliko o subsidized na pribadong kolehiyo ang magkakaroon ng access sa permit, na magbubukas ng pinto sa permanent residency.

Ang planong pagbabago ay unang iniulat ng Radio-Canada (bagong window).

Ang posibilidad ng pagkuha ng work permit ay isang major selling point para sa mga kolehiyo, na nagtsa-charge ng tuition na kasing laki ng $25,000 kada taon.

Sa Quebec, ang bilang ng mga estudyante mula sa India in particular ay nag-skyrocket, mula 2,686 noong 2017-2018 patungong 14,712 matapos ang dalawang taon. Ang karamihan sa mga estudyante ay pumapasok sa mga pribado at non-subsidized na mga kolehiyo.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang chart na nagpapakita ng pagdami ng mga dayuhang estudyante mula sa India sa Quebec. Litrato: Quebec Ministry of Higher Education

Ang report ng CBC News ay nagbigay liwanag (bagong window) sa kakulangan ng oversight para sa mga kolehiyo at poor management. Sa kaso ng tatlong kolehiyo na bigla na lang nagsara (bagong window) noong nakaraang taon, maraming estudyante ang hindi pa natatanggap ang ni-reimburse na tuition.

Inilantad ng 2021 report ng Ministry of Higher Education ng Quebec ang mga shortcoming pagdating sa recruitment, commercial practices, governance at teaching conditions.

Sinabi nina Quebec Labour Minister Jean Boulet at Canada Immigration Minister Sean Fraser sa isang joint statement na layunin ng mga pagbabago na ipatupad ang necessary corrections sa mga shortcoming na nabunyag, ng imbestigasyon.

Sa isang interbyu, sinabi ni Boulet na may integrity issues na kailangang tugunan.

Makikiisa tayo sa kung ano ang ginagawa sa ibang bahagi ng Canada, sinabi niya sa Radio-Canada.

Ginamit ng unsubsidized private schools ang post-graduation work permit para mag-recruit [at] akitin ang mga tao na magbe-benefit mula sa ating school system, at pagkatapos pumunta na sa ibang bahagi ng Canada.

Isang artikulo ni Benjamin Shingler (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.