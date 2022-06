Trudeau dadalo sa Summit of the Americas sa Los Angeles

Ang Summit of the Americas ay tatakbo mula Hunyo 7-11, ngunit si Trudeau ay bibiyahe muna sa Colorado sa Martes bago magtungo sa Los Angeles para sa summit meeting.

Sa pagpunta sa California, nakatakdang bisitahin nina Trudeau at Defense Secretary Anita Anand ang Colorado Springs, tahanan ng joint command continental defense system na kilala bilang NORAD.

Ang military analysts ay naghintay ng ilang buwan para malaman kung paano gagawing moderno ng Canada at Estados Unidos ang sistema ng NORAD, lalo na't sinalakay ng Russia ang Ukraine, kahit hindi pa malinaw kung nalalapit ang isang anunsyo.

Sa meeting sa Los Angeles, ang social at humanitarian impact ng digmaan sa Ukraine ay magiging isa sa mga pangunahing tema ng mga pag-uusap, gayundin ang mga bagong paraan ng pagtugon sa mga hamon ng pandaigdigang migration, kabilang ang mga kinakaharap ng Estados Unidos sa southern border nito.

Magiging paksa sa meeting ang climate change

Makakasama rin ni Trudeau sina Federal Foreign Minister Mélanie Joly at Environment Minister Steven Guilbeault para sa mga pagpupulong tungkol sa climate change at pangangalaga sa kalikasan.

Bibigyang-diin ni Prime Minister Trudeau ang kahalagahan ng pagsasagawa ng ambisyosong pagkilos sa kapaligiran, tulad ng pagprotekta sa ating mga karagatan at pagbabawas ng polusyon, habang lumilikha ng magagandang trabaho at pagpapapalago ng ekonomiya, sabi ng kanyang tanggapan sa isang pahayag.

Isusulong din ng Trudeau ang demokrasya at iha-highlight ang patuloy na kahalagahan ng research at paggamot sa COVID-19 para mahuli ang mga bagong variant at malaman ang pagkalat nito sa hinaharap.

Gayunpaman, ang imigrasyon ay inaasahan na magiging dominanteng isyu sa summit. Dapat humingi ng suporta si Biden sa mga bansa sa rehiyon na may view ng isang global strategy na tutugon sa ugat na sanhi ng iregular na imigrasyon.

Kikilalanin ng strategy na ito ang papel ng mga hamon sa seguridad at ekonomiya na dulot ng pandemya ng COVID-19, sinabi ng National Security Council Senior Director para sa Western Hemisphere na si Juan Gonzalez noong unang bahagi ng linggong ito.

Ang National Security Council na ito ay isang forum ng gobyerno ng Estados Unidos.

Imumungkahi ni Biden ang inilarawan ni Gonzalez bilang isang strategy ng shared responsibility at economic support para sa mga bansang pinaka-apektado ng migratory movement. Kasama rin dito ang isang multilateral na deklarasyon ng pagkakaisa at determinasyon na pigilan ang krisis.

Ang mga lider ng rehiyon, na mula sa countries of origin, transit o destination of migration, ay nagkakaisa sa isang plano na kinikilala na ang hamon ng migrasyon ay hindi matatagpuan sa border ng Estados Unidos, ngunit sa halip ay nakakaapekto sa lahat ng mga bansa ng Americas, paliwanag ni Juan Gonzalez.

Walang lugar para sa mga authoritarian na bansa

Ang pagtatanggol sa mga pangunahing demokratikong values ay magiging isa rin sa mga pangunahing punto sa Los Angeles, at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi inanyayahan ng Estados Unidos ang mga pinuno ng Cuba, Nicaragua at Venezuela na dumalo, tatlong bansa na itinuturing ng Washington na authoritarian at may questionable na human rights record.

Ang ibang mga lider, tulad nina Mexican President Andrés Manuel López Obrador at Bolivian Luis Arce, ay nangako na hindi dadalo maliban kung ang lahat ng mga pinuno ng gobyerno sa hemisphere ay inimbitahan.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.