New Brunswick hindi na pinaka-affordable na probinsya para bumili ng bahay sa Canada

Ang titulo na iyon ay hawak na ng Saskatchewan.

Ayon sa datos na nakalap ng Canadian Real Estate Association (CREA) na inilabas ngayong buwan, ang calculated benchmark price ng isang bahay na ibinebenta sa New Brunswick noong Abril, kasama ang mga bahay, townhouse at condominium, ay umabot ng $313,700.

Ito ay 34.2% na mas mataas kaysa noong nagdaang taon at halos doble ng mga presyo sa probinsya sa nakalipas na tatlong taon.

Ang home sales sa New Brunswick noong 2022 ay hindi kasing frenzied noong 2021 kung saan ang deals ay tumakbo ng humigit-kumulang 17% na mas mababa kaysa sa record levels noong nakaraang taon ngunit halos lahat ng nakalista ay naibebenta at ang mga presyo ay nanatiling malakas, ayon sa Saint John real estate agent na si Marcus Power.

Ang bilang ng mga buyer ay nag-slow down na, ngunit mayroon pa ring multiple offers sa bawat listing, ani Power.

Nagsusulat ako ng mga offer na hindi tinatanggap araw-araw.

Ang housing market ng New Brunswick ay na-energize noong COVID-19 na pandemya kung saan libo-libong Canadians ang lumipat sa silangan para maghanap ng mas murang bahay, mas maraming espasyo o ibang lifestyle.

Libo-libong imigrante ang dumating din mula abroad na nag-generate ng pinaka-significant na population growth sa probinsya sa loob ng 40 taon.

Tinataya ng Statistics Canada na 804,000 na katao ang naninirahan sa New Brunswick, mas marami ng 31,000 sa nakalipas na tatlong taon.

Ang influx ay lumikha ng isang intense demand para sa housing na itinulak ang gastos sa pagmamay-ari ng bahay at pagrerenta ng apartment.

Ang presyo ay tumaas sa lahat ng sulok ng probinsya, ang pinakamataas ay sa Moncton area kung saan ang benchmark price ng isang detached single-family home sa Dieppe noong Abril ay umabot sa record na $480,000. Mas mataas ng $128,000 kaysa noong nakaraang taon.

Ang upward price pressure ay nanatiling steady, ani Mike Power, ang presidente ng Greater Moncton Realtors sa isang bagong release tungkol sa record prices sa timog-silangang New Brunswick.

Ang market conditions ay malayo pa sa pag-abot ng balanse sa ating rehiyon.

May mga bargain pa rin naman sa probinsya.

Ang mga presyo sa Northern New Brunswick ay tumatakbo sa 35% na mas mababa kaysa sa provincial averages, bagama’t iyon ay tumalon din significantly sa nakalipas na tatlong taon.

Ayon sa datos ng Canadian Real Estate Association CREA , ang overall benchmark selling price ng isang bahay sa New Brunswick tatlong taon na ang nakalipas noong Abril 2019 ay $172,200. Ito ang pinakamura sa mga probinsya by a significant margin noong panahon na iyon at mas mababa kaysa sa Saskatchewan, na may benchmark sales price na $258,900 para sa isang bahay.

Gayunpaman, ngayong Abril tumalon ang mga presyo sa New Brunswick ng $141,500 mula sa nakalipas na tatlong taon at sa presyo na $313,700 nakahabol na ito at nalampasan na ngayon ang mga presyo sa Saskatchewan.

Ang Saskatchewan na ngayon ang may pinakamurang presyo ng bahay sa mga probinsya sa halagang $295,000.

Gayunpaman ang mga presyo ng bahay sa New Brunswick ay pinakamura pa rin sa Atlantic Canada, at nananatiling mas mababa sa kalahati ng national average.

Sa Canada ang benchmark selling price ng isang bahay noong Abril ay $746,146.

Isang artikulo ni Robert Jones (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.