Canadians iniulat na kumakain sila ng mas kaunti dahil sa tumataas na presyo: survey

Ang poll mula sa Food Banks Canada ay ipinahiwatig na ang kagutuman at food insecurity ay tumaas sa buong bansa, at ang Canadians na mas mababa ang kinikita ang matinding tinamaan ng inflation.

Mahirap pakinggan kung ilang tao sa bansang ito ang nahihirapan, ani Food Banks Canada CEO Kirstin Beardsley sa isang interbyu ngayong Lunes. Napag-alaman namin na halos isa sa limang Canadians ang naiulat na nagugutom sa nakalipas na dalawang taon.

Ang survey, na isinagawa ng Mainstreet Research, ay napag-alaman na halos isang-kapat ng Canadians ang naiulat na kumakain ng mas kaunti kaysa nararapat dahil wala silang sapat na pera para sa pagkain — isang bilang na halos dumoble para sa mga taong kumikita ng hindi tataas sa $50,000 kada taon.

Napag-alaman din na isa sa limang Canadians ang naiulat na nagugutom at least isang beses sa pagitan ng Marso 2020 at Marso 2022.

Sinurvey ng automated telephone interview poll ang 4,009 adults mula Pebrero 25 hanggang Marso 2. Para sa comparison purposes, ang isang random sample na pareho ang bilang ay magkakaroon ng margin of error na plus or minus 1.5 percentage points, 19 beses mula 20.

Food banks na-stretch na

Sinabi ni Beardsley na ang karamihan sa food banks ay na-stretch na sa kanilang limit at ang tag-init ngayong taon ay inaasahan na magiging pinakamahirap para sa organisasyon sa 41 taon nitong kasaysayan.

Ang food banks sa karamihan ng mga rehiyon sa Canada ay nakakaranas ng influx ng Canadians na bumibisita sa food banks sa unang pagkakaton — isang bilang na tumaas ng hanggang 25 porsyento sa ilang rehiyon, aniya sa isang pahayag.

Sinasabi ng Canadians na nauubusan na sila ng pera para sa pagkain dahil sa tumataas na housing, gas, energy at gastos sa pagkain.

Ayon sa Statistics Canada ang consumers ay nagbayad ng 9.7 porsyento na mas mataas para sa pagkain sa mga tindahan noong Abril kumpara sa nakalipas na taon, ang pinakamalaking increase mula Setyembre 1981.

Sinabi ng federal agency na ang presyo ng pasta ay tumaas ng 19.6 porsyento year over year, ang cereal products ay tumaas ng 13.9 porsyento, ang tinapay ay tumaas ng 12.2 porsyento at ang prutas ay nag-ispaik ng 10 porsyento.

PANOORIN | Ito ang dahilan kung bakit dapat mong asahan na tataas ang iyong grocery bill ngayong taon:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News.