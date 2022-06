Trudeau tinawag ang aksyon ng Tsina sa Canadian planes na ‘provocative at iresponsable’

Nang magsalita sa isang news conference ngayong Lunes, kinondena ni Trudeau ang mga aksyon ng Tsina tungo sa Canadian planes na parte ng isang multilateral United Nations UN mission sa Dagat Pasipiko upang ipatupad ang sanctions laban sa North Korea.

Ang aksyon ng Tsina ay iresponsable at provocative at patuloy nating igigiit na inilagay nila ang mga tao sa panganib at hindi rin nila nirerespeto ang mga desisyon ng United Nations UN , ayon sa prime minister.

Noong isang linggo, inakusahan ng militar ng Canada ang Chinese planes na hindi sumusunod sa international safety norms sa ilang pagkakataon na inilagay ang Canadian crew sa panganib. Isang pahayag noong Hunyo 1 (bagong window) ang nagsabi na sinubukang i-divert ng Chinese planes ang isang Canadian long-range patrol aircraft mula sa path nito, at kinailangang baguhin ng crew ang kanilang direksyon nang mabilis para maiwasan ang isang potensyal na banggaan.

Ang mga ganitong interaskyon … ay nakakabahala at dumadalas, ayon sa pahayag.

PANOORIN | Trudeau tinawag ang aksyon ng Tsina laban sa Canadian military aircraft na 'provocative at iresponsable':

Ang Canadian plane ay dineploy mula Abril 26 hanggang Mayo 26 para sumama sa ibang mga bansa na bantayan ang fuel transfers sa pagitan ng mga barko sa karagatan na maaaring tumutulong sa North Korea na iwasan ang United Nations UN sanctions dahil sa kanilang missile at nuclear tests. Ang Chinese ships ay pinagsususpetsahan na nakikilahok sa mga naturang transfers. Ang Estados Unidos at Japan ay nakilahok din sa surveillance.

Ipinagtanggol ng Tsina ang kanilang military pilots noong Lunes, at sinabi na umakto ito nang wasto at pinoprotektahan lamang ang kanilang soberanya, kasunod ang mga reklamo ng Canada at Australia na ang mga eroplano ng Tsina ay engaged sa mapanganib na manoeuvres gamit ang kanilang aircraft sa Pasipiko.

Sinabi ni Defence Ministry spokesperson Wu Qian na ang Tsina ay mabilis na gumamit ng rasonable, malakas at propesyonal na mga hakbang bilang tugon sa provocative acts ng Canada at unfriendly at unprofessional operations.

Sinabi ni Wu sa isang pahayag na pinaigting ng Canada ang close reconnaissance sa Tsina sa ilalim ng pretext ng pagpapatupad ng United Nations UN sanctions. Sinabi niya na ang Canada ay dapat maging responsable para sa anumang seryosong consequences mula sa tinatawag niyang mapanganib at provocative acts.

Bahagi ng artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.