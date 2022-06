[Ulat] Sorpresa ipinangako ngayong summer ng isang Filipino street festival sa Toronto

Inihanda ang isang parada na maaasahan umano na magpapakita sa matingkad na selebrasyon ng piyesta na karaniwan matutunghayan sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas.

Anim na linggo bago ang itinakdang araw ay nasasabik na umano si Philippine Legacy and Cultural Alliance (PLACA) Chairman Lino Eroma sa kasiyahan na maipagmamalaki ng mga Pilipino. Hindi lang ito tungkol sa food tasting, kantahan at sayawan. Ito ay muling magkokonekta at magbibigkis sa lahat ng mga Pilipino dito sa Canada, sabi ni Lino.

Umaasa si PLACA Chairman Lino Eroma na makakatulong ang gaganapin na bagong cultural festival para muling magtagpo ang mga pinaghiwalay na Filipino Canadians ng pandemya sa mahabang panahon. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Plano na ibida sa dalawang araw na okasyon ang mga natatanging pagkaing Pinoy, mga produkto at serbisyo. Magkakaroon ng cultural exhibits na inaasahang makakatulong na higit na maipasilip ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas sa mga manonood.

Pero dahil unang pagkakataon pa lang na idadaos ang Fun Philippines ay sinabi ni Festival Director Teresa Torralba na pinipili muna nila ang mga pinaghuhugutan na konsepto mula sa ilang rehiyon sa Pilipinas na makikita ng marami. We will take it one step at a time where people have time to like visit different regions sa Pilipinas. Matutuwa ka dahil para kang nasa Pinas o at least it will take you back at para ang marami [malaman] kung ano ang Pilipinas sa pamamagitan ng aming mga itatayo sa festival route.

Ma-e-experience umano sa festival ang ilan sa kinagigiliwan na festival rides.

Sosorpresahin ang madla ng isang tatak Pinoy na transportasyong de-gulong na makikita at masasakyan ng mga tao sa araw ng kasiyahan.

Ang Fun Philippines ay ang nababagay na representasyon kung ano ang Pilipinas. Parang ang kontribusyon sa multicultural mosaic ng Canada kasi nga siyempre ang Pilipinas ay napaka-multicultural din naman, paliwanag ni Teresa.

Magaganap ang Fun Philippines Festival sa Toronto sa Hulyo 23 at 24, Sabado at Linggo.

Inaasahan na magpapasigla din sa mga negosyo sa paligid ng Little Manila ang magaganap na Fun Philippines Festival sa Toronto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang Fun Philippines ang pinakabagong dagdag sa marami at nagbabalik na cultural festivals sa Toronto kasama ang Jamaican Patty Festival, Taste of Danforth, Salsa on St. Clair, Taste of Manila, Ethnic Outdoor Food and Wine Fest, Taste of Italy at marami pang iba.

Sinisiguro ni Torralba, na Executive Director din ng non-profit organization na Philippine Legacy and Cultural Alliance PLACA , na maliban sa muling pagbibigay sigla sa summer ng Toronto ay makakatulong din ang festival sa pagbangon ng mga apektadong negosyo at sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.