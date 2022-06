Canada iniulat ang 77 kumpirmadong kaso ng monkeypox

Sa mga kasong na-identify sa ngayon sa pamamagitan ng laboratory testing, 71 ay mula sa Quebec, lima ang mula sa Ontario at isa ang mula sa Alberta.

Ang numero ay mahigit 15 beses na mas mataas kaysa sa limang kumpirmadong kaso na iniulat ng Public Health Agency of Canada (PHAC) sa buong bansa noong nakaraang buwan.

Habang ang desproporsyonadong bilang ng mga kaso sa monkeypox outbreak ay lumitaw sa gay at bisexual na kalalakihan, sinabi ni Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam sa mga reporter ngayong Biyernes na lahat ng grupo ay maaaring mahawa ng virus.

Ang peligro ng exposure ay hindi eksklusibong may kaugnayan sa anumang grupo or setting. Kahit ano pa ang iyong gender o sexual orientation, sinuman ay maaaring ma-infect at magkalat ng virus kung sila ay nagkaroon ng close contact — kasama ang intimate sexual contact — sa isang infected na tao o mga kontaminadong bagay, ani Tam.

Kasama ang caveat na iyon, sinabi ni Tam na importante na ang public health officials ay matuto mula sa kanilang karanasan sa HIV at i-involve ang mga komunidad na pinaka-apektado mula sa simula.

Sinabi niya na ang mga gobyerno ay kailangan kumilos ng mabilis para ihinto ang chains of transmission at pigilan ang virus mula sa pagkalat.

Sa ngayon hindi pa ito lumalabas sa inisyal na risk groups, ngunit maaari itong mangyari at kailangan natin maging handa para rito, aniya.

Nag-isyu ang World Health Organization (WHO) ng isang public health advice (bagong window) sa gay, bisexual at iba pang kalalakihan na nakikipagtalik sa ibang lalaki noong nakaraang linggo, at hinihikayat ang komunidad na bantayan ang ilang partikular na sintomas — isang rash na nag-iiwan ng blisters sa mukha, kamay, paa, mata at bibig, lagnat, magang lymph nodes, sakit ng ulo, sakit ng kalamnan at kawalan ng enerhiya.

Ang Quebec ang tila sentro ng outbreak. Ang probinsya ay nagsimulang magbakuna ng close contacts ng mga infected na tao — ang tinatawag na ring vaccination approach para maiwasan ang mas malaking outbreak.

Sinabi ni Tam na ang Canada ay may stockpile ng smallpox shots na handang ipadala sa ibang parte ng bansa, kung kinakailangan.

Ang smallpox o bulutong at monkeypox ay kasama sa parehong pamilya ng mga virus at ang bakuna para sa bulutong ay napatunayan na epektibo laban sa monkeypox. Ngunit ang bakuna ay wala na sa sirkulasyon sa Canada sa loob ng ilang dekada dahil ang bulutong ay natanggal na rito noong late 1940s.

Ang monkeypox ay isang viral zoonotic disease na pangunahing nangyayari sa tropical rainforest areas. Batay sa kasaysayan, ang karamihan sa mga kaso ay naiulat sa Congo Basin.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.