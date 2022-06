[Ulat] Fil-Canadian Paul Saguil, 2 iba pang kandidato bigong nakuha ang sapat na boto

Dumiretso sa isang polling centre sa Scarborough sa Toronto para bumuto si Jean Elamparo Huwebes ng gabi. Nais niyang masiguro na makaboto at mabilang ang kanyang balota bago magsara ang botohan.

Meron kasi akong trabaho. Gusto ko bumoto [na] bilang immigrant at marinig ang aking boses, sabi ni Jean.

Dekada setenta pa naninirahan sa Ontario si Jean Elamparo. Magmula noon ay wala aniyang Filipino Canadians ang naging miyembro sa lehislatura ng lalawigan.

Nais ni Jean Pardon Elamparo na tutukan ang sana ay abot-kayang pabahay sa lalawigan ng Ontario. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Kaya naman natutuwa si Jean nang mabalitaan na may tatlong Filipino Canadians na tumakbo sa iba't ibang distrito sa Greater Toronto Area para maging Member of provincial Parliament ng Ontario na inaasahan niyang mas makapagbibigay ng boses para sa mga imigrante.

I hope manalo si [Paul] Saguil kasi sumusuporta ako sa kanya. Nais [ko] magkaroon na may isang Pilipino. What's wrong with us? We have to level up, ani Jean.

Si Paul Saguil ng Liberal Party ang isa sa humahamon sa pwesto ni MPP re-electionist Stan Cho ng Progressive Conservative Party sa distrito ng Willowdale. Ang distrito na bahagi ng siyudad ng Toronto ay may 80,026 na rehistradong botante.

Pero sa unofficial result ng botohan matapos ang bilangan mula sa polling centres ay tinalo ng dagdag na 2,115 na boto ni Cho si Saguil sa tila dikit na karera sa distrito. Nakuha ni re-electionist Cho ang 14,104 (44.66%) na boto habang 11,990 (37.96%) naman ang kay Paul Saguil.

Hindi rin nakakuha ng sapat na boto si Christine Santos sa distrito ng Ajax na nakakuha ng 6,291 (16.69%) na boto laban kay Patrice Barnes na nanalo sa boto na 15,336 (40.69%).

Gayundin ang Filipino Canadian na si Veronica Javier na kandidatong MPP para sa distrito ng Scarborough-Guildwood na sa unofficial result ay nakakuha ng 4,824 (16.66%) na boto laban sa kay Mitzie Hunter 13,404 (46.3%).

Sina Christine Santos at Veronica Javier ay parehong nakakuha ng nominasyon at kumandidato sa ilalim ng National Democratic Party (NDP).

Kaugnay na ulat

Ang resulta ng halalan ay napulsuhan sa poll tracker ng CBC (bagong window) na dinomina ng Progressive Conservative Party ni Ontario Premier Doug Ford bago pa nagsimula ang botohan.

Magkasama na dumating Huwebes ng gabi sa isang polling centre sa Scarborough sina Oliver Hambre (kanan), anak na si Gian (gitna) at ang kanyang asawa (kaliwa) para bumoto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Alam ni Oliver Hambre na maaaring hindi naaayon sa kanyang gusto ang magiging resulta ng halalan. Pero buo umano ang kanyang loob na bumoto. May mensahe siya sa mga nanalo sa posisyon.

Kung sino man ang mahalal, PPC, Liberal man o NDP dapat matingnan ang plataporma ng lahat ng partido kung saan makikinabang ang lahat ng mga tao. Kasi may ibang magagandang plataporma na dapat nakapokus sa trabahador, health program, ani Oliver.

Kapakanan ng manggagawa gaya ng umento sa sahod, sick leaves at health care ang nais ni Oliver na tutukan ng susunod na mamumuno. Habang mas mataas na alokasyon sa pondo ng edukasyon naman ang nais ng kanyang anak.

'Yung government spending kay Ford na lahat ng pera na kaya ipondo sa public investment, air transit at education binawasan. 'Yun 'yung pinakamalaking motivation ko na bumoto kasi gusto [ko] pera 'yun ng taong-bayan kailangan magamit sa tama. Bawat isa makikinabang sa edukasyon. Importante ang pera ng taumbayan, sabi ni Gian.

Lumalabas sa unofficial results ng halalan sa Ontario na nakuha ng Progressive Conservative Party of Canada (PC Party) ang 83 sa 124 seats ng ika-43 na Legislative Assembly of Ontario. Mas mataas ito kaysa sa kasalukuyan na 76 seats sa representasyon ng Ontario PC Party. Nangangahulugan na malakas ang suporta sa ikalawang majority government na mandato ni Ontario Premier Doug Ford.

Batay sa resulta nakuha ng National Democratic Party (NDP) ang 31 seats. Habang 8 seats naman ang nasungkit ng Liberal Party at 1 seat para sa Green Party sa katatapos na halalan.