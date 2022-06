Canada ititigil ang pamimigay ng rapid tests sa mga probinsya, teritoryo ngayong taon

Habang paparating tayo sa susunod na phase ng ating pagtugon sa COVID-19, patuloy naming susuportahan ang mga probinsya at teritoryo sa pamamagitan ng pamimigay ng rapid tests hanggang sa Disyembre 2022, sinabi ng Public Health Agency of Canada (PHAC) sa isang pahayag sa CBC News.

Sinabi ng ahensya na ang pederal na gobyerno ay pananatilihin ang strategic reserve na 100 milyong rapid tests bilang parte ng overall national preparedness strategy.

Limampung milyon ang itatabi para sa mga probinsya at teritoryo, at ang natitirang 50 milyon ay itatabi para tugunan ang general surge requirements, sabi ng Public Health Agency of Canada PHAC .

Mula noong Oktubre, ang pederal na gobyerno ay nagbibigay ng mga rapid test sa mga probinsya at teritoryo ng libre.

Para sa maraming Canadians, pinalitan ng rapid antigen tests ang malawakang PCR (polymerase chain reaction) tests; mas kaunting tao ang eligible ngayon para sa PCR testing sa buong bansa matapos tumaas ang demand para sa testing noong Omicron wave na in-overwhelm ang testing centres.

Samantala, nagbigay ang pederal na gobyerno ng isang update sa bilang ng rapid tests na binili at ipinamigay sa ilalim ng Bill C-10, na pumasa noong Marso at binigyan ang Health Canada ng abilidad na bumili ng $2.5 bilyon na halaga ng rapid tests, at ipamigay ito sa mga probinsya, teritoryo at katutubong mga komunidad.

Isang report na ipinahayag ni Health Minister Jean-Yves Duclos sa House of Commons noong Huwebes ang nagsabi na ang Canada ay gumastos ng mahigit $730 milyon sa pagitan ng Marso 4 at Mayo 25 ngayong taon para bumili ng 118.7 milyon na tests sa loob ng tatlong buwan.

Humigit-kumulang 101 milyon na mga test ang naipadala, at 17 milyon ang kasalukuyang nasa federal warehouse reserve.

Isang artikulo ni Julia Wong (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.