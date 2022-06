PM pinirmahan ang makasaysayang land claim settlement sa Siksika First Nation

Sina Trudeau at Marc Miller, ministro ng Crown-Indigenous relations, ay lumahok sa isang signing ceremony noong Huwebes sa Siksika First Nation kasama si Chief Ouray Crowfoot, ang band council at mga miyembro ng komunidad.

Magkakasama tayo ngayong araw para itama ang isang pagkakamali mula sa nakaraan, sabi ni Trudeau sa seremonya.

Nagtipon-tipon tayo para bigyan ang ating mga sarili ng tsansa na simulan muling i-rebuild ang tiwala sa pagitan natin, nasyon sa nasyon.

Sinabi ng pederal na gobyerno na ang settlement ay mahigit isang siglo na ang nakaraan nang sinira ng Canada ang kanilang Blackfoot Treaty promise at kinuha ang halos kalahati ng reserve land ng Siksika Nation, kasama ang ilan sa mga agrikulturang lupain nito, para ibenta sa mga tao na nanirahan sa lugar.

Ang kasunduan ay magbibigay ng $1.3 bilyon bilang kompensasyon sa Siksika Nation para maresolba ang natitirang land claims, na kasama ang humigit-kumulang 46,500 na ektarya ng Siksika Reserve at ilang mineral rights na kinuha ng Canada.

‘Nakikita ko na kami ay magiging isang maunlad na nasyon’

Sinabi ni Crowfoot na hindi mababawi ng settlement ang mga pagkakamali ng nakaraan, ngunit ito ay magbibigay ng kaibahan sa mga buhay ng tao.

Kailangan ihinto ng Canada ang paggamit ng salitang rekonsilyasyon. Hinding-hindi magkakasundo, hinding-hindi mo ito magagawang buo, aniya.

“Ang land claim — $1.3 bilyon, malaking pera iyon — hindi nito mabubuo kung ano ang dati. Ngunit kailangan natin mag-move forward. Ang magagawa ng $1.3 [bilyon] ay magbibigay ito ng mga oportunidad, mga oportunidad na wala kami dati.

Nakikita ko na magbabago na ang buhay para sa Siksika … nakikita ko na kami ay magiging isang maunlad na nasyon.”

Sinabi ng website ng Siksika na ang bawat miyembro ng First Nation ay makakatanggap ng $20,000 sa Hulyo bilang parte ng settlement.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ni Bill Graveland (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.