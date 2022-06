Paano nanalo ng mas malaking majority ang PCs ni Doug Ford sa 2nd Ontario election

Hanggang sa sandaling iyon, ang Progressive Conservative na gobyerno ni Ford ay taglay ang amoy ng isang one-term wonder, na puno ng mga iskandalong nepotismo at napaka-unpopular na ang premier ay na-boo sa isang masayang Toronto Raptors victory parade.

Pagkatapos dumating ang COVID-19 na pandemya: 13,000 tao ang namatay, isinara ang mga eskuwelahan sa Ontario nang mas matagal kaysa saanman sa North America at ang pangako ni Ford na isang iron ring sa long-term care homes ay hindi natupad.

Ngunit dinala ni Ford ang Ontario PCs sa mas malaking tagumpay kaysa huling eleksyon, na may 83 seats, at iniwan ang New Democrats at Liberals na naghahanap ng mga bagong pinuno para sa kani-kanilang partido.

PANOORIN | Paano nanalo si Doug Ford ng kanyang pangalawang majority:

Paano na-pull off ni Ford at ng kanyang partido ang nakamamanghang tagumpay?

Ang key factor ay ang imahe na na-cultivate ni Ford sa 200-plus news conferences sa unang taon ng pandemya.

Ano man ang iniisip mo tungkol sa paraan kung paano niya binabasa ang Teleprompter o ang kanyang, God bless the people of Ontario, closing, ginamit ni Ford ang appearances na iyon para i-rehabilitate ang kanyang reputasyon, at bilang resulta ang kanyang approval rating ay tumaas.

Walang duda na ang tugon ng kanyang gobyerno sa pandemya ay may mga kapintasan, at kinalaunan hinatak din nito ang approval ni Ford. Maraming botante ang gusto nang mapatalsik si Ford.

Ngunit walang duda na ang significant chunk ng Ontarians na pagod na sa pandemya ay nais nang mag-move on. Ginamit iyon ng partido ni Ford, at ang Get It Done messaging ay marahil nag-resonate sa mga tao na done na sa COVID-19.

Sa pagitan ng dalawang COVID-related factors na iyon, ito ang nangyari: sapat na bilang ng publiko sa sapat na ridings ang nagbigay ng passing grade kay Ford at nagbigay daan sa kanyang pagkapanalo sa eleksyon. Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.