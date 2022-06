[Ulat] Hanap ko lider na aaksyon para sa kapaligiran, kapakanan ng seniors: San Juan

Mahalaga para kay Mary Ann San Juan, isang lider sa komunidad ng Filipino Canadians sa Toronto, ang halalan sa Ontario kung saan muling pipili ang Ontarians ng lider na bubuo ng gobyerno sa probinsya.

Umaasa ako na boboto sila. Ako ay umaasa na maramdaman nila na mahalaga ang kanilang boses. Tayo ay namumuhay sa isang demokrasya. Kailangan natin ang kanilang boto. Higit lalo at may tatlong kumandidato na [lahing] Pilipino sa pagka-MPP, sabi ni Mary Ann.

Ang tatlong Filipino Canadians na tinutukoy ni Mary Ann ay kumakandidato para maging MPP o Member of provincial Parliament na inihahalal sa Legislative Assembly of Ontario ng mga mamayan sa kanilang riding. Sa kasalukuyan, may 124 seats sa naturang Lehislatura.

Ang mga Pinoy MPP candidates ngayong halalan ay sina Paul Saguil ng Ontario Liberal Party para sa Willowdale (North York), Christine Santos para sa Ajax-Pickering at Veronica Javier para sa Scarborough-Guildwood (Toronto) na parehong mula sa New Democratic Party.

Magsasara na ang botohan sa alas-9 ng gabi, June 2, matapos ang ilang linggo na panahon ng kampanya.

Naging puspusan ang pangangampanya ng mga lider sa apat na pangunahing political parties sa halalan na sina Doug Ford (Progressive Conservatives), Andrea Horwath (New Democrats), Steven Del Duca (Liberals) at Mike Schreiner ng Green Party.

Tatlong katangian ang hinahanap ni Mary Ann sa susunod na mapipiling lider. Ang lider na may malasakit, integridad at kakayahang mamuno.

Ito ay mahirap pero ano ang kanilang mga sinasabi sa nakalipas gayundin kung ano ang naramdaman mo na sila ay sinsero. Ang maintindihan nila ano ang pinagdadaanan ng komunidad lalo na sa panahon ng pandemya. Higit lalo ang mga alalahanin na lumabas ngayong may pandemya gaya sa kalusugan, mga bilihin na pagkain. Lahat ay nagtaasan ngayon and pasuweldo ay hindi tumataas ng katulad sa mga presyo ng pagkain. Hindi lang pagkain ngunit sa lahat ng bagay, mga bilihin, ani Mary Ann.

Nilinaw ni Mary Ann na ang kanyang saloobin ay personal at hindi sumasalamin sa kabuuan ng lahat ng mga Filipino Canadians sa Ontario.

Dalawang bagay ang nais ni Mary Ann na maaksyonan ng susunod na mahahalal na pinuno sa probinsya. Ang isyu sa kapaligiran at ang pag-aalaga sa kapakanan ng mga matatanda sa Ontario.

Umaasa siya na magkaroon ng mga polisiyang tutugon hinggil sa pagbabago ng klima gaya ng programang tututok sa renewal energy at higit lalo ang pangangalaga sa mga matatanda.

Ang dalawa [na bagay] na malapit sa aking puso na gusto kong makita sa maihalal na mga opisyal ay ang tutukan ang environmental issues na makakaapekto sa susunod na henerasyon. At isa pa sa isyu na mahalaga sa akin ay ang tumatanda na populasyon. Gusto ko na sila ay maglalaan ng adbokasiya para sa matatanda. Ibig sabihin mga abot-kamay na suporta at serbisyo para sa mga seniors dahil kailangan nila mamuhay na ligtas at independent, ani Mary Ann.

Nagbukas sa ganap na alas-9 ng umaga ang botohan sa Ontario ngayong Huwebes. Sa susunod na ilang oras ay magsasara na ang polling centres.

Sa nagdaan na halalan noong 2018 ay naitala ang 57% na voter turnout. Bagaman ay mababa ito ay mas mataas naman kumpara sa dalawang iba pa na nagdaang halalan, 52% noong 2014 at 48% noong 2011.

Panawagan ni Mary Ann sa mga botante sa Ontario lalo na sa mga kapwa Filipino Canadians ang huwag sayangin ang boto.

Inaanyayahan ko sila na maging mas aktibo sa komunidad at makilahok sa prosesong politikal, aniya.

Ang mga idedeklarang nahalal sa Ontario ay mamumuno sa susunod na apat na taon.

