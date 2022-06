Canada inaprubahan ang Pfizer COVID-19 booster para sa 16 at 17 taong gulang

Pinayagan ng regulator na Health Canada ang ekstrang dose ng bakuna para sa mga taong edad 18 pataas noong Nobyembre 2021. Ang booster ay kailangan i-administer anim na buwan pagkatapos ng primary two-dose series.

Ang desisyon ay ibinatay sa datos mula sa dalawang pag-aaral ng booster shot sa mga indibidwal edad 16 pataas. Sinabi ng ahensya na ang potensyal na panganib ng inflammatory heart conditions, myocarditis o pericarditis, ay isinama sa label ng bakuna.

May mga kaso na naiulat matapos iturok ang COVID-19 shot ng Pfizer-BioNTech at Moderna, lalo na sa mga nakababatang lalaki. Binigyan ng awtorisasyon ng Health Canada ang isang primary series ng Pfizer vaccine para sa edad 16 pataas noong Disyembre 2020.

Noong Enero, sinabi ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) ng Canada sa isang updated guide (bagong window) na ang adolescents edad 12 hanggang 17, na vulnerable sa COVID-19 ay dapat magpaturok ng booster shots.

Kabilang dito ang mga may underlying medical conditions na inilalagay sila sa panganib na magkaroon ng malalang COVID-19, ang mga naninirahan sa congregate settings tulad ng mga shelter, group homes o correctional facilities at mga taong disproportionately na naaapektuhan ng COVID-19 dahil sa kanilang lahi o marginalization.

Mas pinapaboran ang Pfizer-BioNTech vaccine kaysa sa Moderna para sa mga bata at adolescents, sabi ng National Advisory Committee on Immunization NACI , dahil walang kasalukuyang datos sa paggamit ng Moderna booster dose sa age group na ito.

Sa Estados Unidos, ang booster dose ng Pfizer-BioNTech vaccine ay pinayagang gamitin para sa mga bata na kasing bata ng limang taon.

Myocarditis pambihira at nagagamot: mga eksperto

Noong isang taon, sinabi ng ilang researchers na naniniwala sila na may link sa pagitan ng mRNA COVID-19 vaccines at maliit na bilang ng mga tao na nagdebelop ng myocarditis - ang pamamaga ng muscle ng puso.

Sinabi ni Dr. Caroline Quach-Thanh, isang pediatric infectious disease specialist at medical microbiologist sa CHU Sainte-Justine sa Montreal, na ang myocarditis ay hindi isang bagay na super common, at sa maraming kaso, nawawala ito matapos ang impeksyon.

Sa mga pambihirang kaso na ang pamamaga ay nakakaapekto sa abilidad ng puso na mag-pump ng dugo, maaaring kasama sa treatment ang anti-inflammatory drugs o steroids.

May malaking consensus sa mga eksperto na ang efficacy ng bakuna ay mas mahalaga kaysa sa panganib, dahil ang pagkahawa sa COVID-19 ay isang seryosong peligro sa kalusugan ng puso.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Nicole Ireland at Associated Press