Elections Ontario kinumpirma ang teknikal na mga isyu, pagbabago sa polling stations

Ang botohan ay opisyal na nagbukas sa Ontario matapos ang isang buwan ng pangangampanya kung saan ang mga partido ay naglaban-laban tungkol sa pinakamagandang approach sa affordability, health care at imprastraktura.

Ang polling stations ay bukas sa buong probinsya mula 9 n.u. hanggang 9 n.g.

Ang mga botante ay kailangan magdala ng isang uri ng opisyal na identification kasama ang kanilang registration cards o dalawang piraso ng ID sa kanilang assigned polling station.

May problema sa iyong polling station? Mag-email sa news@cbc.ca

Bandang 10 n.u., sinabi ng Elections Ontario na nalaman nila ang mga teknikal na isyu sa polling stations at inaayos na nila ito.

Bandang 12:30 ng hapon, sinabi nito, Wala ng technical issues sa polls na nakakaapekto sa proseso ng botohan.

Lahat ng polls ay bukas, at patuloy naming pinoproseso ang mga bumoboto, sinabi ni Elections Ontario spokesperson Ebru Ozdemir Erol.

Mga pagbabago sa polling station

Inanunsyo ng Elections Ontario ngayong Huwebes ng umaga na ang ilang polling staions sa Toronto Centre, Mississauga East-Cooksville, at ilang Ottawa-area ridings ay ililipat sa mga bagong lokasyon.

Narito ang listahan ng polling stations na nagbago ang mga lokasyon:

1001 Bay Street at 887 Bay Street nilipat sa YMCA Metro Central sa 20 Grosvenor Street.

473 Yonge Street nilipat sa Toronto Metropolitan University Student Centre sa 55 Gould Street.

486 Paisley Boulevard nilipat sa Cashmere Avenue Public School sa 3455 Cashmere Avenue.

Ang St. Monica School poll sa Nepean nilipat sa The Metropolitan Bible Church sa 2176 Prince of Wales Dr.

Ang Sacred Heart High School poll sa Carleton nilipat sa Johnny Leroux Arena sa 10 Warner-Colpitts Lane.

Ang Merivale High School poll nilipat sa École secondaire publique Omer-Deslauriers sa 159 Chesterton Drive.

Pinapayuhan ng Elections Ontario ang mga tao na itsek ang kanilang voting stations sa pamamagitan ng pagse-search ng kanilang postal code sa Elections Ontario website (bagong window) o app nang maaga.

Bagama’t mas kaunti ang polling stations (bagong window) ngayong taon kumpara noong 2018, sinabi ni Elections Ontario spokesperson, Jo Langham, na ang proseso ng pagboto ngayong araw ng halalan ay inaasahan na magiging mabilis at madali.

Hindi namin inaasahan na madadatnan ng mga tao ang pila, sinabi ni Langham sa Metro Morning ng CBC Radio ngayong Huwebes.

Sinabi ni Langham na ang technology-enabled polling stations kasama ang mas malalaking venue para sa physical distancing, ay pahihintulutan ang mga botante na bumoto nang mas mabilis kaysa sa nagdaang mga eleksyon.

Ang bagong bank teller approach na inadopt ng Elections Ontario — na pinahihintulutan ang susunod na botante na nakapila na pumunta sa libreng polling official imbes na maghintay para sa taong designated para sa kanilang presinto — ay matutulungan ang mga botante na pumasok at lumabas as quickly as possible, ani Langham.

PANOORIN | Boboto ngayong araw ng halalan? Ito ang lahat ng dapat mong malaman:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Hango sa artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.