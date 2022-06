Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth nagbigay ng hints ukol sa kinabukasan ng monarkiya

At marahil iigting pa ito sa mga susunod na araw, habang minamarkahan ni Queen Elizabeth ang kanyang Platinum Jubilee at 70 taon bilang monarch.

Ang pagpapakita ng mga miyembro ng Royal Family sa balkonahe ng Buckingham Palace sa London — at marahil ang isa pang appearance sa extended Jubilee long weekend — ay nagbibigay ng mga banayad na senyales tungkol sa kinabukasan ng monarkiya, kahit na mas maraming atensyon ang nakapokus sa 96-anyos na Reyna at sa kanyang 70 dekada sa trono.

PANOORIN | Ang Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth ‘isang ringside seat’ sa kasaysayan:

Isa itong hindi pangkaraniwan na titulo at accomplishment para sa Reyna, ngunit nagpapahiwatig na … walang imortal, ani David Johnson, isang political science professor sa Cape Breton University sa Nova Scotia, sa isang interbyu.

Nakikita natin … na ang Reyna ay naghihinay-hinay na.

Ang pagpapakita sa balkonahe ngayong araw na limitado sa working senior members ng Royal Family — walang Prince Andrew, walang Prince Harry at Meghan, Duchess of Sussex — ay isa pang paalala sa nakikita ng karamihan na slimmed-down monarchy na pinaboran ng tagapagmana ng Reyna, ang kanyang pinakamatandang anak na lalaki, si Prince Charles.

Nakikita rin ni Johnson ang mga pahiwatig ukol sa kinabukasan sa paraan kung paano minarkahan ang Jubilee bukod sa mga kasiyahan sa kalsada ng London sa mga susunod na araw.

Ang ilang events kahit sa Canada, ay hinihikayat ang mga tao na magtanim ng puno. At magtanim ng Jubilee gardens, maging involved sa kalikasan, lahat ng ito ay mga interes ng Prince of Wales, ani Johnson, may-akda ng Battle Royal: Monarchists vs. Republicans and the Crown of Canada.

Bagama’t naghihinay-hinay na ang Reyna, at ang ibang miyembro ng Royal Family ay ginagampanan ang mas maraming responsibilidad kaysa sa kanyang nakasanayan, hindi pa rin siya detached mula sa mga nangyayari sa loob ng House of Windsor ngayon.

Sinusubukan niyang i-orchestrate ang darating pagkatapos nito, ani John Fraser, may-akda ng The Secret of the Crown: Canada's Affair with Royalty. Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.