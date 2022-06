‘Di sigurado kung sino ang iboboto sa halalan sa Ontario? Tutulungan ka ng guide na ito

Hayaan mong tulungan ka ng CBC News.

Narito ang roundup ng ilan sa aming election coverage na hina-highlight ang pagkakaiba-iba ng mga partido.

Gamitin ang Vote Compass

Kung magsisimula ka mula sa ground zero at mayroon lamang 15 minuto, subukan ang Vote Compass (bagong window).

Ang civic engagement tool, na nilikha ng Vox Pop Labs, ay magtatanong ng isang serye ng mga katanungan at ipapakita sa iyo kung saan ka panig sa apat na pangunahing partido — ang Progressive Conservatives, ang New Democratic Party, ang mga Liberal at ang Green Party of Ontario.

Alamin ang mga plataporma

Maaari mo rin ikumpara ang mga plataporma para sa iyong sarili dito (bagong window).

Kilatisin ang posisyon sa maiinit na isyu

Kilalanin ang mga kandidato sa pagka-premier

Ininterbyu ng provincial affairs reporter ng CBC News na si Mike Crawley ang tatlo sa apat na lider ng mga pangunahing partido. Tumanggi si PC Leader Doug Ford na magpainterbyu sa CBC News.

Narito ang mga interbyu:

Alamin kung sino ang nangunguna sa polls

Maraming Ontarians ang kinokonsidera na bumoto strategically — lalo na sa huling mga araw bago ang eleksyon — ngunit maaari itong maging mahirap.

Para malaman kung sino ang nangunguna gamitin ang poll tracker ng CBC (bagong window), na ina-average ang bilang ng polls.

Ang pinakamahusay na polling ay ginagawa sa provincial level at ang riding-level polls ay tipikal na mas less reliable.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.