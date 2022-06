[Ulat] ’Accessible pathways’ para maging PR ang temporary foreign workers isinusulong

Isang kaabang-abang na pagbabago sa imigrasyon ang maaaring magbunga sa ilalim ng M-44 para kay immigration lawyer Lou Janssen Dangzalan.

Ang interesting sa mosyon na ito ay ang magkaroon ng pathways para maging permanent residents ang mga temporary residents dito sa Canada. At nag-identify sila ng mga sektor. Ito ay magandang listahan na pwede balikan, sabi ni Dangzalan.

Naging ganap na immigration lawyer si Lou Janssen Dangzalan noong 2018. Litrato: Lou Janssen Dangzalan

Partikular na tinukoy sa M-44 ang mga trabaho at mahahalagang sektor na sinasabing underrepresented gaya ng health services, caregivers, agrikultura, manufacturing service industry, kalakal at transportasyon.

Ang M-44 (bagong window) o Permanent Residency for Temporary Foreign Workers, ay ipinakilala ni Surrey Liberal Member of Parliament MP Randeep Sarai at unang pinagdebatihan sa House of Commons noong Pebrero.

Sinabi ni Surrey Member of Parliament MP Sarai na kahit sa walang kasiguraduhan sa status ay patuloy na naglilingkod ang mga temporary foreign workers TFWs sa bansa kahit noong unang mga buwan ng pandemya. The COVID-19 pandemic, especially in the beginning months, exposed the delicate nature of our temporary foreign worker programs. Thousands of temporary foreign workers TFWs stepped up to make sure our seniors received care, trucks kept moving, grocery stores were stocked and restaurants stayed open. Many faced delays renewing their permits, sabi ni Sarai nang isulong niya ang mosyon.

Higit sa kalahati ng 431,000 target na Canadian immigration level para sa taong 2022 o 241,850 ang itinakdang alokasyon sa economic immigration stream para tanggapin na maging permanent resident sa Canada.

Higit isang milyon na imigrante ang tatanggapin ng Canada mula sa taong 2022 hanggang 2024. Litrato: Source: IRCC

Habang kinilala ang kontribusyon sa ekonomiya ng temporary foreign workers sa bansa ay sinabi ni Member of Parliament MP Sarai na nahaharap sa hamon ang mga temporary foreign workers TFWs para mag-qualify na maging PR. Marami ang kwalipikado sa trabaho at may kakayahan sa lengguwahe subalit mababa ang iskor sa language test kaysa sa kailangan para sa aplikasyon ng PR. TFWs also face challenges to qualify for permanent residency. Despite their valuable contributions to our communities and economy, and great employment records over a number of years working in this country, obstacles like a lack of higher education and low language testing scores put temporary foreign workers TFWs at a disadvantage. This can be more frustrating for temporary foreign workers and their families as their language and skills are sufficient for the work they do, but not enough to grant them permanent residency, sabi ni Sarai sa kanyang talumpati.

Marami sa temporary foreign workers TFWs na binanggit ni Sarai ang nasa klasipikasyon sa trabaho (bagong window) na NOC C at D sa Canada. Ang klasipikasyon na NOC C ay trabaho na kailangan nakapagtapos ng high school habang ang NOC D ay trabaho na karaniwang nagbibigay ng on-the-job training. Ilan sa trabaho na kabilang sa NOC C ay ang magkakarne, drayber ng trak, at servers ng pagkain at inumin. Kabilang sa klasipikasyon na ito ang caregivers.

Ilan sa halimbawa naman sa trabaho na NOC D ay fruit pickers, cleaning staff, at oil field workers.

Dagdag dito ang bilang ng international students na pumapasok sa labour force pagkatapos gumradweyt sa pag-aaral hawak ang post-graduation work permit (PGWP) at gustong maging permanent resident.

Abot sa higit 267,000 ang tatanggapin na maging permanent resident sa Canada sa ilalim ng economic stream pagsapit ng 2024. Litrato: Source: IRCC

Sinabi ni Sarai nang itulak niya ang M-44 na 550,000 ang inaprubahan na aplikasyon ng temporary foreign workers noong 2017.

Sa datos ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) noong 2017, may 286,749 ang naaprubahan na permanent residents. Ang 14% sa kanila at pumapangalawa sa pinakamarami na natanggap na permanent resident PR ay mga Pilipino na umabot sa 40,857.

Mahigit 267,000 ang kabuuan na tatanggapin na permanent resident pagsapit ng 2024 sa ilalim ng economic class. Aabot sa 93,000 ang magmumula sa Provincial Nominee Program sa parehong taon.

Pakay sa naipasang mosyon na amyendahan ang eligibility criteria sa ilalim ng economic immigration programs at mabigyan ng mabigat na konsiderasyon ang work experience. Inaasahan na madadagdagan ang piling mga kategorya sa trabaho para maging permanent resident PR ang temporary foreign workers TFWs sa Canada.

Layunin ng House of Commons na tingnan ng gobyerno ang ebidensya at datos sa mga programa gaya ng Temporary Resident to Permanent Resident Pathway, Atlantic Immigration Program (AIP), Rural and Northern Immigration Program (RNIP), Agri-Food Pilot at Provincial Nominee Program (PNP) para maging batayan sa plano.

Laman ng M-44 na matingnan ang datos sa labour market at saan nagkulang ng manggagawa para matugunan sa polisiya ang mga ito. Ang hanapan ng paraan na taasan ang imigrasyon sa maliliit na komunidad at maengganyo ang mga imigrante na dito manirahan.

Kasama sa nais malaman ang mga kailangan pa sa mekanismo para mabilis na makagawa ng mga pagbabago batay sa pangangailangan ng labour market at pang-rehiyon na pang-ekonomiyang prayoridad.

Nakakuha ng suporta ang M-44 sa House of Commons.

Layunin nito na mabilis tugunan ang pagkukulang sa skilled workers at makapaglikha ng paraan para maging permanent resident ang temporary foreign workers o temporary foreign workers TFWs kasama ang international students na mayroong sapat na karanasan sa trabaho sa Canada.

Nagkaisa ang mga miyembro ng House of Commons sa boto na 324 - 0 pabor sa mosyon, M-44 o Permanent Residency for Temporary Foreign Workers (bagong window), para bumuo at maglabas ang gobyerno ng isang komprehensibo at pinalawak na plano para rito.

Paliwanag ni Dangzalan may mga hakbang na noon ang ministro ng imigrasyon upang mabilis na matugunan ang iba-ibang hugis ng labour shortage sa bansa.

Sa NOC C at D, based on my experience, may rational na basehan 'yung pino-propose na amendment sa batas. Mayroong panukala sa ilalim ng budget para pwedeng baguhin ng Minister of Immigration (IRCC) sa pamamagitan ng ministerial instruction 'yung categories na kailangan i-pick sa Express Entry. So it will allow the Minister of Immigration to identify a certain skill level or occupation sa pamamagitan ng ministerial instruction. So kung hahanapan ng analogo sa Pilipinas parang departmental memo galing ng secretary sa department, parang ganun, ani Dangzalan.

Pero kailangan may amendment sa batas galing sa Parliament para maka-exercise siya ng delegated authority, dagdag ni Dangzalan.

Bago naging immigration lawyer si Dangzalan ay nagbo-volunteer na siya para sa imigrasyon at kaso ng mga refugee mula pa noong 2013.

Para sa kanya mahalaga na gumawa muna ang gobyerno ng pagsusuri. Gaya halimbawa sa mga caregiver na hindi naabot ang requirement sa ibang pathways sa kadahilanan na hirap sa language requirement.

Para sa akin ang kailangan gawin ay totoong imbentaryo sa temporary foreign workers TFWs caregivers na nasa Canada. And try to understand who are still stuck in the pipeline para properly ma-transition na sila para maging PR, sabi ni Dangzalan. Bago nila gawin [ang interim pathways] I think dapat alamin ang totoo kung ano ang inventory nila na holders ng work permit na may hawak na partikular na NOC. Who are working as caregivers? Para alam nila kung nasaan sila at matarget nila 'yung program para sa kanila talaga.

Panawagan ng sumusuporta sa migrant workers

Ang aksyon ng House of Commons ay isang magandang senyales para kay Migrant Resource Centre Canada Managing Director Jesson Reyes.

Itong Motion-44 ay isang hakbang tungo sa tamang direksyon. We acknowledge that this initiative from MP in B.C. is a result of years and years of advocacy of migrant workers, caregivers themselves. Ipinakita sa mosyon na dapat ay mabigyan ng mabigat na halaga ang in-Canada work experience, ani Reyes.

Si Jesson Reyes ay aktibong miyembro rin ng Migrante Ontario. Isang grupo na tumutulong sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa sa probinsya. Litrato: Jesson Reyes

Higit sa usaping palawakin ang pathways para maging permanent residents PR ang mga temporary foreign workers TFWs ay nanindigan ang grupo na permanent resident dapat ang ibinibigay sa mga manggagawa sa simula pa lang na tinanggap sila para magtrabaho sa Canada. Para sa amin dito nagsisimula ang isyu dahil kung papuntahin ko ang isang worker sa Canada, he or she is good enough to stay. So ang panawagan namin sa mahabang panahon ay landed status upon arrival, sabi ni Reyes.

Hiling ng grupo sa gobyerno ang alisin na ang polisiya na closed work permit sa iisang employer at ibigay ang sectoral open-work permit kung saan makakatrabaho ang skilled workers sa kanilang industriya. Sa amin isyu 'yun kasi para sa amin tali ang kamay mo sa isang employer. Usapin 'yan ng labour mobility at this happens almost every time na may abuse na nangyayari sa situation ni worker at ni employer. Walang rekurso 'yung manggagawa na umalis at maghanap ng ibang trabaho, paliwanag ni Reyes.

Isang rally kamakailan na pinangunahan ng mga kasapi ng Migrante Ontario ang nanawagan para sa kapakanan ng mga manggagawa na magkaroon ng permanent resident status (file). Litrato: Jesson Reyes

Ang mga nagtatrabaho na temporary foreign workers TFWs aniya na umabot na ng ilang taon ay patunay na kaya nila ang trabaho. Sana tanggalin na ang [language] requirement kung maaari. At the minimum ang gobyerno dapat ay nagbibigay ng libreng language training at eksam. 'Yan ang isyu lalo sa [klasipikasyon] NOC C at D. 'Yan ang nakikita namin sa mga caregivers, nakuha na nila ang lahat ng requirements except sa language [requirement] sa International English Language Testing System IELTS at Canadian English Language Proficiency Index Program CELPIP . At hindi ito mura, mahigit $300 kada eksam, sabi ni Reyes sa panayam ng Radio Canada International.

Ang sistema ng Express Entry

Ang Express Entry (bagong window) ay isang online system na ginagamit sa pamamahala sa aplikasyon ng imigrasyon sa Canada.

Ang mga may potensyal na skilled foreign workers makaka-apply para makapagtrabaho at tuluyang maging permanent resident.

Ang tatlong programa ng imigrasyon sa Express Entry ay ang Canadian Experience Class (bagong window) (CEC), Federal Skilled Worker Program (bagong window) (FSW) at ang Federal Skilled Trades Program (bagong window).

Sa Federal Skilled Worker FSW at Canadian Experience Class CEC , ito kasi 'yung dalawang flagship program sa Express Entry. Ang problema doon kasi nang dinesenyo nila ang Express Entry they have a few objectives kailangan nila i-clear ang backlog sa Federal Skilled Worker FSW program bago ang Express Entry nabuo. Kasi ang processing noon ay napakatagal ... 5 to 7 years depende kung kaninong visa officer napupunta. So no'ng ni-launch nila ang Express Entry, imbes na mag-aaply direkta ng permanent residence kailangan mo muna ng invitation. At para makakuha ka ng invitation naka-pokus sila sa human capital factors base sa edad, education at work experience tapos dagdag dito makakakuha ka ng points sa language, bilingualism at kapag may Canadian work experience ka, tumataas ang points, paliwanag ni Dangzalan.

Ang mosyon sa House of Commons na silipin ang economic immigration stream at aksyunan ang opsyon para sa temporary foreign workers na maging PR ay napagkasunduan at ina-adopt matapos ang mga pag-amyenda noong Mayo 11.

Hindi man tali ang kamay ng gobyerno sa opinyon na ito ng House of Commons ay malinaw ang paninindigan sa kapulungan na kailangan maghanap ng paraan para parehong tugunan ang labour shortage sa bansa at bigyan ng malinaw na landas ang naninilbihan na temporary foreign workers TFWs para maging permanent residents.

Hiling nila sa gobyerno ni Prime Minister Justin Trudeau na magawa ito sa loob ng apat na buwan.