Canada idinagdag ang diumanoy girlfriend ni Putin sa sanctions list

Ang dating Olympic gymnast ay isa sa 22 na malapit na associates ng Rusong rehimen na naidagdag sa sanctions list dahil sa patuloy na pagsalakay ng bansa sa Ukraine.

Nagpataw ng sanction ang United Kingdom kay Kabaeva nitong buwan at ang pangalan niya ay naiulat din na lumitaw sa isang draft list ng mga indibidwal na maaaring patawan ng sanction ng European Union.

Noong panahon na iyon, hindi ni-rule out ni Foreign Affairs Minister Mélanie Joly ang katulad na pagkilos, at sinabi na nais ng Canada na sumabay sa allies sa pagpapataw ng sanctions sa mga taong may kaugnayan kay Putin.

PANOORIN | Canada inanunsyo ang bagong round ng sanctions laban sa mga supporter ni Putin:

Kailangan nating i-suffocate ang rehimen ni Putin. Iyon ang ating layunin mula pa nung umpisa at iyon ang patuloy nating gagawin, ani Joly ngayong Martes sa isang media scrum sa mga reporter.

Sinabi niya na bagama’t ang Canada at ang allies ay hindi nagpapataw ng sanctions sa parehong mga tao at mga organisasyon sa parehong oras, ang approach nila ay coordinated pa rin.

Ang ginagawa namin ay kung minsan kami ang nagte-take ng lead, minsan nakikipagtulungan kami sa mga Amerikano, minsan nakikipagtulungan kami sa mga Europeans, aniya.

At the end of the day, kapag nagtitipon ang lahat ng G7 ministers, alam namin na tinatrabaho namin ang parehong mga entidad at indibidwal.

Ang pinakahuling round ng sanctions, na kasama rin ang apat na financial institution, ay ipinatupad noong Biyernes.

Ang Canada ay nagpataw na ng sanctions sa mahigit 1,500 na mga indibidwal at entidad mula nang na-annex ng Russia ang Crimea noong 2014.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Richard Raycraft ng CBC