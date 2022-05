Kahit mataas ang presyo ng gasolina, Canadians ‘di pa rin gumagamit ng public transit

Kahit na ngayon na halos lahat ng pandemic restrictions ay inalis na at ang kanyang anxiety sa pagkakaroon ng virus ay bumaba na, ang 36-anyos ay hindi pa rin namamasahe patungo sa trabaho sa isang technology startup sa Calgary. Sa halip, nagtatrabaho siya sa bahay.

Kung kailangan niyang pumunta sa opisina, siya ay magmamaneho o makikisabay sa iba.

Bilang parte ng isang pamilya na may apat na miyembro, kabilang ang dalawang maliit na bata, napag-isip-isip niya na kailangan niyang bumalik sa habit ng pagsakay sa bus at tren kinalaunan dahil isa lang ang kotse sa kanilang bahay.

Talagang mamamasahe rin ako ulit, pero siguro hindi ako magko-commute araw-araw, aniya, na nais ang mas maraming flexibility.

Ang transit ridership sa buong bansa ay mababa pa rin kumpara sa pre-pandemic levels, kahit mas maraming tao na ang bumalik sa opisina at ang presyo ng gasolina ay umabot na sa record-setting highs.

Habang ang paggamit ng sasakyan at ang pagsakay ng eroplano ay malapit nang makarekober ng ganap mula sa pandemya, ang paggamit ng transit ay maaaring taon pa ang aabutin bago bumalik sa normal na lebel, ayon sa mga observer.

Ang pinakahuling ridership figures mula sa Statistics Canada ay inilabas noong Marso 2022. Ito ang ika-12 na diretsong buwan ng year-over-year na paglago ng urban transit. Gayunpaman, ang ridership ay 52% lamang ng kung ano ito sa simula ng pandemya noong Marso 2020.

Ang nature ng trabaho at work-related travel ay nagbago significantly post-pandemic, ani Raktim Mitra, isang associate professor sa school of urban and regional planning sa Toronto Metropolitan University.

Mas maraming tao ang naglalakad o nagbibisikleta kapag kaya nila, aniya, at maaaring mahirap baguhin ang habit ng driving. Ang ilang commuter ay space-conscious pa rin at nag-aalala tungkol sa COVID-19, matapos pagsabihan na pisikal na dumistansya sa loob ng dalawang taon, dagdag pa niya.

Ang pakiwari ko ay aabot pa ng humigit-kumulang dalawa, tatlo o apat na taon bago tayo makabalik sa dati, kung babalik man tayo, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.