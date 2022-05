Heat warning inisyu sa Toronto habang mainit, maalinsangan pa rin sa pangalawang araw

Sinabi ng Environment Canada na ang temperatura ay aakyat sa mahigit 30 C muli ngayong araw, ang pinakamababa ay nasa 20s na magdudulot ng kaunting kaginhawahan mula sa init ngayong gabi.

Ang peligro ay mas mataas para sa mga bata, buntis, matatanda, at mga taong may chronic illnesses at mga taong nagtatrabaho o nag-eehersisyo sa labas, sabi ng federal weather agency. Bawasan ang inyong heat risk. Iskedyul ang outdoor activities sa pinakamalamig na bahagi ng araw.

Ang heat warnings ay iniisyu kapag ang temperatura o humidity ay inaasahan na tataasan ang peligro ng heat stroke o heat exhaustion.

Ang mas malamig na temperatura ay inaasahan na darating sa Miyerkules.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.