Pilipina na imigrante nagbigay ng reaksyon sa Bill 96 ng Quebec

Ang Bill 96, ang binagong Charter of the French language ng probinsya, ay isinabatas (bagong window) sa National Assembly noong Mayo 24. Ang malawak na sakop ng batas ay nililimitahan ang paggamit ng wikang Ingles sa mga korte at pampublikong serbisyo, at nagpapatupad ng mas istriktong language requirements sa maliliit na negosyo, munisipalidad at CEGEP na mga estudyante.

Ang isa sa mga clause ng batas ay nag-uutos sa mga newcomer na matuto ng wikang Pranses sa loob ng anim na buwan ng kanilang pagdating, pagkatapos noon hindi na nila maa-access ang mga pampublikong serbisyo sa ibang lengguwahe.

Sinasabi ng mga community worker na maaaring gawin itong mahirap para sa kanilang mga kliyente ang i-access ang hustisya at kahit na kumpletuhin ang pang-araw-araw na gawain, na itutulak ang ilan sa isolation at vulnerable na mga sitwasyon.

Naniniwala sila na ang Quebec ay lumilikha ng isang two-tiered immigration system, kung saan ang mga tao na tumatakas sa kaguluhan na nagsasalita lamang ng Ingles ay maaaring panghinaan ng loob mula sa pagtungo sa probinsya kahit na may lumalaking pangangailangan sa labour. Samantala, ang probinsya ay umaasa sa mas maraming temporary foreign workers (bagong window) sa mga trabahong mababa ang sahod para punan ang significant na labour shortage gaps.

Talagang nararamdaman namin ang diskriminasyon, ani Evelyn Calugay, na nagpapatakbo ng PINAY, isang Filipino women's rights group.

Ang mga Pilipino na pumupunta sa Quebec ay napipilitan na punan ang walang katiyakan na mga trabaho, tulad ng domestic work, na nag-iiwan sa kanila ng kaunting oras para matuto ng Pranses, paliwanag ni Calugay. Binigyang-diin din ni Calugay na nanggaling na sila sa isang bansa na may walong pangunahing diyalekto.

Sinabi ni Calugay, na 76-anyos na ngayon at pumunta sa Quebec noong 1975 nang ang probinsya ay desperado para sa mga nurse, na isang taon siyang kumuha ng full-time French classes para marating ang punto na nakakaintindi na siya at naiintindihan na siya sa wikang Pranses.

Natuto kami ng Ingles sa eskuwelahan dahil sa American system, ang lengguwahe na ito ay pinilit sa amin, at bago ito ang mga ninuno namin ay napilitan naman na magsalita ng Espanyol, ani Calugay. Ang Pilipinas ay unang naging kolonya ng Espanya, at pagkatapos ng Estados Unidos bago nakuha ang kalayaan matapos ang Pangalawang Digmaang Pandaigdig.

Sinabi ni Calugay na alam niyang mahalaga ang pagpreserba sa wikang Pranses, at ang pagsunod sa mga batas at mga kaugalian ng Quebec at Canada, ngunit ang binagong language charter ay parang isang pamimilit, sa halip na isang paraan para i-promote ang Pranses.

Basahin ang iba pang reaksyon ng mga imigrante rito (bagong window).

Hango mula sa artikulo ni Verity Stevenson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.