Halos 300K Canadians naghihintay na maaprubahan ang Nexus habang lumalaki ang backlog

Ang Nexus card ay isang border pass para sa mas mabilis na pagtawid sa mga border ng Canada at Estados Unidos.

Sinabi ng Canada Border Services Agency (CBSA) na 295,133 Nexus applications ang kailangan pang iproseso.

Ang sinuman na nag-a-apply para sa isang Nexus card, na binibigyan ang pre-approved Canadians ng access sa mas mabilis na linya sa customs habang nagbibiyahe patungo at pabalik ng Estados Unidos, ay kailangan kumuha ng clearance mula sa Canada Border Services Agency CBSA at U.S. Customs and Border Protection.

Muling nagbukas ang U.S. enrolment centres para sa applicant interviews noong Abril 19, ngunit ang Canadian centres ay nakasarado pa rin mula pa noong Marso 2020.

Dahil sa naturang backlog ang ilang Nexus cardholders ay nahihirapan na mag-book ng interbyu bago mapaso ang kanilang mga card. Ang buong sitwasyon ay napaka-frustrating, hindi nakita ng ating gobyerno ang pent-up na demand, na inaasahan na sa loob ng dalawang taon, ani Jill Wykes, editor ng Snowbird Advisor, isang online resource para sa snowbirds.

Snowbirds ang tawag sa mga taong pumupunta sa mas mainit na lugar kapag panahon na ng taglamig.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

PANOORIN | Pagbawi ng industriya ng turismo hinadlangan ng service bottlenecks:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.