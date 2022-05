Mga Indigenous na komunidad ‘marami ang inaasahan’ mula sa pagbisita ni Pope Francis

Ang Santo Papa ay humingi ng tawad para sa “karumal-dumal na pang-aabuso” (bagong window) sa residential schools nang bumisita ang mga katutubong delegasyon sa Roma noong Abril, ngunit inulan ng batikos si Pope Francis para sa kanyang pagtuligsa sa naging asal ng ilang miyembro ng Simbahang Katolika (bagong window), sa halip na akuin ang responsibilidad para sa papel na ginampanan ng mas malawak na institusyon.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

May alalahanin din ang First Nations community na ang paghingi ng tawad ay hindi tumugon sa isyu ng kompensasyon, document disclosure o ang extradition at prosecution ng mga kilalang tao na sangkot sa pang-aabuso.

Bibisita si Pope Francis sa Canada sa hulyo, at inaasahan na uulitin ang paghingi ng tawad sa lupang tinubuan ng mga katutubo (bagong window). Hinala ko na magiging pareho ito sa sinabi niya sa Vatican, ngunit mas marami ang inaasahan ng mga tao — na isasama niya ang Simbahan bilang isang institusyon, sabi ni Simon kay Matt Galloway ng The Current. Hindi ko alam kung mangyayari iyon o hindi … nagsasalita lamang ako tungkol sa ilang expectations na narinig ko mula sa ilang Indigenous na pinuno, aniya. Basahin ang iba pang detalye rito (bagong window).

Gov. Gen. Mary Simon ng Canada (archives) Litrato: CBC / Pierre-Paul Couture

PANOORIN | Residential school survivors nagkaroon ng mga diskusyon bago ang pagbisita ng Santo Papa:

