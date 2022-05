Bank of Canada tiyak na itataas ang lending rates ngayong linggo

Mayroong virtually unanimous view sa mga ekonomista na ang bangko ay gagawing 1.5% ang benchmark lending rate sa Miyerkules, ang pangalawa sa magkasunod na pagtaas at isang malinaw na signal na ang panahon ng cheap money na bunsod ng pandemya ay nagwakas na.

Habang isa itong masamang balita sa sinumang may utang o nais umutang, hindi mahirap makita kung bakit naramdaman ng bangko na kailangan nilang kumilos. Ang presyo ng lahat ng bagay mula pagkain hanggang gasolina at bahay ay sumabog ngayong pandemya, habang ang hindi balanseng supply at demand na dala ng COVID-19 ay nagbunsod ng record-setting amounts ng stimulus cash na nagpaigting sa inflation.

Officially, ang inflation rate ng Canada ay nasa 6.8%, ang pinakamataas na lebel sa loob ng 30 taon. Ang presyo ng basic necessities, tulad ng pagkain at bahay ay mas tumaas, ang food at shelter ay lumobo sa 9.7 at 7.4%, respectively, sa nakalipas na taon.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.