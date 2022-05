Labour market shift lumikha ng oportunidad para sa mga imigranteng may advanced degrees

Hindi ganun kadali, ani Istaitieh, na orihinal na nagmula sa Jordan. Bagama’t mayroong Bachelor’s degree sa agricultural science at Master's degree sa genetic at plant breeding at population genetics.

Siya ay nakapagtrabaho bilang isang research assistant sa kanyang propesyon habang nag-aaral para makakuha ng medical assistant diploma — isa pa niyang passion. Napansin niya raw na mas maraming job opportunities sa parehong field at siya ay nagsumite ng mga aplikasyon.

Hindi ka maaaring sumuko sa gusto mo, aniya.

Noong nagkaroon ng pandemya, ang pagbabago sa labour market sa rehiyon ng Waterloo, Guelph at Wellington County ay nagbukas ng pintuan para sa mga taong tulad ni Istaitieh. Mga bagong oportunidad para sa economic immigrants ay nagbubukas, napag-alaman ng isang bagong report (bagong window).

'Isang window of opportunity'

Ang report, na pinamagatang A Window of Opportunity ay pinangunahan ng Workforce Planning Board of Waterloo Wellington Dufferin, kasama ang Guelph-Wellington Local Immigration Partnership at Waterloo Region Immigration Partnership. Tiningnan nito ang mga pagbabago sa skills at workforce demands sa lugar.

Madalas naming naririnig ang underemployment ng mga imigrante na hindi nakapagtrabaho sa mga trabahong angkop sa kanilang mga talento, ani Charlene Hofbauer, executive director ng Workforce Planning Board ng Waterloo Wellington Dufferin.

“Karamihan sa [economic immigrants] na nagpupunta sa Canada ay may post-secondary education. Ang job postings bago magpandemya ay tila hindi nangangailangan ng post-secondary education. Kaya ang mga oportunidad ay madalas na mismatched,” aniya.

Napag-alaman ng pinakahuling survey ng mga imigrante sa rehiyon na sila ay highly educated, at 71% ng mga respondent ay sinabi na mayroon silang Bachelor's degree o mas mataas pa.

Ngunit bago magpandemya, 57% ng job postings sa rehiyon ng Waterloo, Guelph at Wellington County ay mga trabaho na nagre-require lamang ng high-school o job-specific training tulad ng mga drayber o personal support worker, ani Hofbauer.

Kaya marami ang nahirapan na humanap ng trabaho sa kanilang propesyon. Gayunpaman, ang spectrum ng in-demand na mga trabaho ay lumawak noong pandemya, ipinahiwatig ng report.

Sa kasalukuyan, 52% ng job postings sa lugar ay para sa high skilled roles na madalas ay nangangailangan ng degree mula sa unibersidad. Sinabi ni Hofbauer na maaaring dahil ang mga sektor ng insurance, technology at finance ay nagnanais na lumago at ang imigrasyon ay bumagal noong pandemya.

Sinabi ni Hofbauer na ang pagbabago na ito ay nakalikha ng isang window of opportunity para sa economic immigrants para makahanap ng trabaho sa kanilang propesyon, na hindi naging posible bago magpandemya.

Susunod na mga hakbang

Sinabi ni Hofbauer na ang hamon ngayon ay ang paghahanap ng mga bagong paraan para ikonekta ang mga imigrante sa mga skill na kailangan para punan ang mga bakanteng trabaho.

Paano ka namin ire-refer sa ibang lugar, o paano namin kukunin ang skills na mayroon ka at paano ito palalaguin sa pamamagitan ng reskilling, o paano namin ililipat ang skills na iyon sa ibang industriya? Kaya marami ang mga pag-uusap na nangyayari, aniya.

Ang report ay gumawa ng 11 na rekomendasyon para suportahan ang gawain na ito kasama ang dagdag na labour market data research sa online job websites para tulungan ang mga imigrante na gumawa ng informed decisions.

Iminungkahi ng isa pang rekomendasyon ang pagpapahusay ng proseso para sa credential recognition upang ang internationally-trained na mga tao ay makapasok sa labour market nang mas mabilis.

Sinabi ni Hofbauer na ang board at iba pang economic at immigration groups ay ipinaglalaban na mas paghusayin ang proseso ng imigrasyon para ang labour trends ay maikonsidera rin.

Isang artikulo ni Hala Ghonaim (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.